आईटी से फार्मा तक निवेश की बरसात, छत्तीसगढ़ में 7,800 नौकरियों का खुला रास्ता

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है.

हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक नई उम्मीद जगाई है. शुक्रवार (12 जून 2026) को इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में सात बड़ी कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में कुल 9,580 करोड़ रुपये के निवेश का संकल्प लिया है. इस निवेश से राज्य में न केवल नई औद्योगिक क्रांति आएगी, बल्कि लगभग 7,800 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योग जगत के दिग्गजों को राज्य में आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है और उद्योगों को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव सहयोग दिया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ एक आदर्श लॉजिस्टिक हब

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से राज्य को अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जो प्रदेश के प्रति निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाते हैं. उन्होंने हैदराबाद की आईटी, फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी जैसी सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भी इन्हीं क्षेत्रों में नए अवसरों के साथ आगे बढ़ रहा है. मध्य भारत में स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ एक आदर्श लॉजिस्टिक हब है, जो देश के बड़े बाजारों तक आसान पहुंच प्रदान करता है.

बनेगा डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कैंपस

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सात कंपनियों के साथ हुआ समझौता रहा, जिन्होंने डेटा सेंटर, सीमेंट, सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा, टेक्सटाइल, फार्मा और डेयरी जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का फैसला किया है. इनमें हाइपरनेक्स्ट डाटा सेंटर लिमिटेड का 4,200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव सबसे बड़ा है. यह कंपनी छत्तीसगढ़ में भारत का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कैंपस बनाएगी, जो राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

छत्तीसगढ़ में निवेश का बढ़ता प्रवाह इस बात का संकेत है कि प्रदेश विकास की नई उड़ान भरने के लिए तैयार है।



'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' के अंतर्गत हैदराबाद में आज निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने का अवसर मिला। इस दौरान छत्तीसगढ़ को ₹9,580 करोड़ के नए निवेश… pic.twitter.com/F0RXpTEa1c — Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) June 12, 2026

किस कंपनी ने किया कितना निवेश?

इसके अलावा, फीग्रेड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने सीमेंट क्षेत्र में 2,912 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की, जिससे करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. निवाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने ₹1,000 करोड़ के निवेश के साथ एआई, सेमीकंडक्टर और एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कदम रखने का प्रस्ताव दिया है. इसी तरह एसजी मार्ट लिमिटेड सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में ₹700 करोड़, श्री सरवणा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड टेक्सटाइल निर्माण में ₹528 करोड़, काबरा ड्रग्स फार्मा क्षेत्र में ₹200 करोड़ और दिनशॉज़ डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड डेयरी प्रसंस्करण में ₹40 करोड़ का निवेश करेगी.

चैरिटेबल अस्पताल के निर्माण पर भी हुई चर्चा

हैदराबाद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने पेज इंडस्ट्रीज और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई दिग्गज कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की. इसके अतिरिक्त, राज्य के विकास के लिए स्वामी नारायण गुरुकुल संगठन के साथ रायपुर में एक बड़े चैरिटेबल अस्पताल के निर्माण पर भी विचार-विमर्श हुआ.

छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास स्पष्ट करता है कि राज्य अब केवल खनिजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डेटा, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा जैसे भविष्य के उद्योगों का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है. यह इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम राज्य की बदलती औद्योगिक तस्वीर और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का प्रमाण है.