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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, इसे जन-जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी', बोले CM विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हजारों नागरिकों, युवाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर योग किया.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 21, 2026, 06:34 PM IST

'योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, इसे जन-जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी', बोले CM विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हजारों नागरिकों के साथ योग किया (Image Source- x/@vishnudsai)

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छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को बेहद उत्साह के साथ मनाया गया. रविवार (21 जून 2026) को सरगुजा संभाग के अम्बिकापुर स्थित पीजी कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हजारों नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और छात्र-छात्राओं के साथ मिलकर योगाभ्यास किया. इस खास मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दी और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने का संकल्प दिलाया.

'योग सिर्फ कसरत नहीं, जीने का सलीका है'

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग भारत की प्राचीन और सनातन संस्कृति का वो अनमोल तोहफा है, जिसने पूरी दुनिया को जीने की सही राह दिखाई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि योग को सिर्फ एक शारीरिक कसरत या एक्सरसाइज समझना गलत होगा. दरअसल, यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने वाली जीवन पद्धति है. नियमित योग करने से न सिर्फ शारीरिक ताकत मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है.

इस साल की थीम क्या रही? 

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम “स्वस्थ आयु के लिए योग” रखी गई है. सीएम ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब लाइफस्टाइल और तनाव के बीच यह थीम बहुत मायने रखती है. मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और अनिद्रा जैसी बीमारियां आज हर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रही हैं. इन समस्याओं से बचने और उम्र बढ़ने के साथ भी सेहतमंद रहने का सबसे आसान और असरदार तरीका योग ही है. आज का आधुनिक मेडिकल साइंस भी योग के इस महत्व को स्वीकार कर रहा है. 

 

अब मेडिकल एजुकेशन के तहत आएगा योग 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार योग के व्यापक विस्तार और संस्थागत विकास के लिए प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से योग विषय को समाज कल्याण विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि योग आयुष पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है और इस निर्णय से योग शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा जनजागरूकता गतिविधियों को नई दिशा और गति मिलेगी. राज्य सरकार का लक्ष्य योग को गांव-गांव, स्कूलों, कॉलेजों और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है ताकि स्वस्थ जीवनशैली को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सके.

युवाओं की सफलता पर जताया गर्व

अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय युवाओं की तारीफ भी की. उन्होंने बताया कि दिल्ली स्थित 'ट्राइबल यूथ हॉस्टल' में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 करने के शानदार नतीजे दिख रहे हैं. हाल ही में इस हॉस्टल के 13 आदिवासी युवाओं ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है. इसके साथ ही, उन्होंने छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत कई विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.

 

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