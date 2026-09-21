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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'सिर्फ जेब से कैश मिलना काफी नहीं...', 10 साल पुराने केस में घुसखोरी के दोषी को HC ने किया बरी, दिलचस्प है ये मामला

अभियोजन पक्ष का कहना है कि मुरली प्रसाद चौधरी ने शिकायतकर्ता से आठ हजार रुपये लिए और जैसे ही वह नोट गिनकर पेंट की बाईं जेब में रखने लगे तो उनको पकड़ लिया गया. इसके बाद एसीबी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और फिर विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और जेल की सजा भी सुनाई.

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Neelam

Updated : Sep 21, 2026, 06:02 PM IST

'सिर्फ जेब से कैश मिलना काफी नहीं...', 10 साल पुराने केस में घुसखोरी के दोषी को HC ने किया बरी, दिलचस्प है ये मामला

रिश्वत लेने के 10 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने दोषी को किया बरी (AI Image)

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करीब 10 साल पुराने रिश्वत के मामले में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को बरी कर दिया और कहा कि किसी के पास सिर्फ रिश्वत की रकम मिले, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न हो तो उस शख्स को रिश्वत लेने का दोषी नहीं माना जा सकता है. जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने सूरजपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी (DIG) के ऑफिस में तैनात अकाउंटेंट मुरली प्रसाद चौधरी के खिलाफ निचली अदालत का वह फैसला रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी.

सूरजपुर की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत मुरली प्रसाद चौधरी को दोषी ठहराया था. इस फैसले को मुरली प्रसाद चौधरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 18 सितंबर को उन्हें बरी कर दिया गया. हाईकोर्ट ने कहा कि रिश्वत मांगना अपराध का मुख्य आधार है, जब तक कि अभियोजन पक्ष ऐसी मांग को उचित संदेह से परे साबित नहीं करता, तब तक आरोपी के पास सिर्फ रिश्वत की रकम बरामद होने से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है.

यह मामला साल 2014 का है, जिसमें जिसमें रिश्वत के आरोप लगाने वाले गवाह अपने बयान से मुकर गए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गवाह ने अपराध के सबसे महत्वपूर्ण तत्व यानी रिश्वत की मांग की पुष्टि नहीं की है. अभियोजन पक्ष के अनुसार मां सरस्वती शिक्षा समिति के अध्यक्ष और प्रबंधक मोहित राम रजवाड़े ने समिति के अंतर्गत चलाए जा रहे एक स्कूल की मान्यता के लिए डीईओ कार्यालय से संपर्क किया था, जहां अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे मुरली प्रसाद चौधरी ने उनसे 15 हजार रुपये की मांग और 5 हजार रुपये तुरंत देने के लिए कहा. बताया गया कि 4,900 रुपये उन्होंने तुरंत दे दिए. अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहित राम रजवाड़े ने अगले दिन 21 जून, 2014 को इसकी शिकायत बिलासपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में कर दी. एसीबी ने मोहित राम रजवाड़े से उनकी शिकायत के सत्यापन के लिए मुरली प्रसाद चौधरी की बातें रिकॉर्ड करने के लिए कहा. इसके लिए 30 जून, 2014 को एक जाल बिछाया गया.

अभियोजन पक्ष का कहना है कि मुरली प्रसाद चौधरी ने शिकायतकर्ता से आठ हजार रुपये लिए और जैसे ही वह नोट गिनकर पेंट की बाईं जेब में रखने लगे तो उनको पकड़ लिया गया. इसके बाद एसीबी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और फिर विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और जेल की सजा भी सुनाई. इसको उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां उनके वकील  आशुतोष त्रिवेदी ने तर्क दिया कि अपराध साबित करने के लिए रिश्वत की मांग और उसे स्वीकार किए जाने दोनों का सबूत होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि राम प्रसाद रजवाड़े और एक अन्य गवाह कुंवर साय अपने बयान से मुकर गए थे और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया.

मुरली प्रसाद चौधरी की अपील का विरोध करते हुए एडवोकेट जनरल डी. आर. मिंज ने तर्क दिया कि रिश्वत की रकम आरोपी की पेंट की बाईं जेब से बरामद की गई थी और इस बरामदगी की पुष्टि स्वतंत्र गवाहों के साथ-साथ पुलिस गवाहों ने भी की थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने गौर किया कि शिकायतकर्ता ही रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार किए जाने का मुख्य गवाह था और वह अपने बयान से पूरी तरह से मुकर गया था. हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि शिकायतकर्ता ने कहा था कि पुलिस दस्तावेजों और पंचनामों पर उनके हस्ताक्षर एक विश्राम गृह में लिए गए थे और उनकी सामग्री उन्हें पढ़कर नहीं सुनाई गई थी.

 

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