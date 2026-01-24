Chhattisgarh: 10 टन लोहे का पुल रातों-रात हो गया चोरी, कबाड़ में बेंच दिए पार्ट्स, जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक नहर में 40 साल पहले बना लोहे का पुल रातों-रात चोरी हो गया. आइए जातने है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक नहर में 40 साल पहले बना लोहे का पुल रातों-रात चोरी हो गया. इस पुल का वजन लगभग 10 टन के आस-पास था और ये 40 साल पुराना बताया जा रहा था. पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला है कि इस घटना में 15 लोग शामिल थे. आरोपियों ने गैस कटर से पुल को काटकर चुरा लिया और उसे कबाड़ में बेच दिया.

5 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में अब पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है. कोरबा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल ने बताया कि '18 जनवरी की सुबह लोगों ने देखा कि ढोढीपारा इलाके में नहर पार करने के लिए बना लोहे का पुल गायब है. इसके बाद लोगों ने वार्ड के पार्षद लक्ष्मण श्रीवास को इसकी जानकारी दी. पटले ने बताया कि पार्षद द्वारा सूचना दिए जाने के बाद सीएसईबी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर मामले की जांच के लिए एक पुलिस दल का गठन किया गया.'

पुल काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल

उन्होंने बताया कि 'प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों ने पुल को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया और इस चोरी में शामिल 15 आरोपियों की पहचान की गई.' अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनमें से स्थानीय निवासी लोचन केवट (20), जयसिंह राजपूत (23), मोती प्रजापति (27), सुमित साहू (19) और केशवपुरी गोस्वामी उर्फ ‘पिक्चर’ (22) को गिरफ्तार कर लिया गाय है. इन सभी आरोपियों ने पुल चोरी करने की घटना कबूल कर ली है.

10 आरोपी फरार

अधिकारी ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी मुकेश साहू और असलम खान समेत 10 आरोपी अभी फरार हैं. फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है जल्दी ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सीएसईबी पुलिस चौकी प्रभारी भीमसेन यादव ने बताया कि पुलिस ने चोरी के बाद नहर के अंदर छिपाया गया लगभग सात टन लोहा जब्त कर लिया है. साथ ही चोरी का लोहा ले जाने में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई है.

