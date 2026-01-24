FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लोहा चोरी करने के आरोप में युवक की हत्या, TMC नेता नामित सिंह पर हत्या का आरोप, CISF जवान के भाई की पीट-पीटकर हत्या.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chhattisgarh: 10 टन लोहे का पुल रातों-रात हो गया चोरी, कबाड़ में बेंच दिए पार्ट्स, जानें पूरा मामला

Chhattisgarh: 10 टन लोहे का पुल रातों-रात हो गया चोरी, कबाड़ में बेंच दिए पार्ट्स, जानें पूरा मामला

सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दिया 24 पारियों का सूखा, एक ही बार में विराट-राहुल को छोड़ दिया पीछे

सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दिया 24 पारियों का सूखा, एक ही बार में विराट-राहुल को छोड़ दिया पीछे

क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'

Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'

Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Homeभारत

भारत

Chhattisgarh: 10 टन लोहे का पुल रातों-रात हो गया चोरी, कबाड़ में बेंच दिए पार्ट्स, जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक नहर में 40 साल पहले बना लोहे का पुल रातों-रात चोरी हो गया. आइए जातने है पूरा मामला

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 24, 2026, 03:06 PM IST

Chhattisgarh: 10 टन लोहे का पुल रातों-रात हो गया चोरी, कबाड़ में बेंच दिए पार्ट्स, जानें पूरा मामला

Chhattisgarh

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक नहर में 40 साल पहले बना लोहे का पुल रातों-रात चोरी हो गया. इस पुल का वजन लगभग 10 टन के आस-पास था और ये 40 साल पुराना बताया जा रहा था. पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला है कि इस घटना में 15 लोग शामिल थे. आरोपियों ने गैस कटर से पुल को काटकर चुरा लिया और उसे कबाड़ में बेच दिया.

5 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में अब पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है. कोरबा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल ने बताया कि '18 जनवरी की सुबह लोगों ने देखा कि ढोढीपारा इलाके में नहर पार करने के लिए बना लोहे का पुल गायब है. इसके बाद लोगों ने वार्ड के पार्षद लक्ष्मण श्रीवास को इसकी जानकारी दी. पटले ने बताया कि पार्षद द्वारा सूचना दिए जाने के बाद सीएसईबी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर मामले की जांच के लिए एक पुलिस दल का गठन किया गया.'

पुल काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल

उन्होंने बताया कि 'प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों ने पुल को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया और इस चोरी में शामिल 15 आरोपियों की पहचान की गई.' अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनमें से स्थानीय निवासी लोचन केवट (20), जयसिंह राजपूत (23), मोती प्रजापति (27), सुमित साहू (19) और केशवपुरी गोस्वामी उर्फ ‘पिक्चर’ (22) को गिरफ्तार कर लिया गाय है. इन सभी आरोपियों ने पुल चोरी करने की घटना कबूल कर ली है. 

10 आरोपी फरार

अधिकारी ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी मुकेश साहू और असलम खान समेत 10 आरोपी अभी फरार हैं. फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है जल्दी ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सीएसईबी पुलिस चौकी प्रभारी भीमसेन यादव ने बताया कि पुलिस ने चोरी के बाद नहर के अंदर छिपाया गया लगभग सात टन लोहा जब्त कर लिया है. साथ ही चोरी का लोहा ले जाने में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?
'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..
Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..
Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड
Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 
मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे
Today Horoscope 23 January: आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
MORE
Advertisement