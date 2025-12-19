Crime News: दो पतियों के छोड़कर तीसरे के साथ लिव इन में रही पत्नी, 8 दिन बाद अब बोरे में मिली लाश, जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां पर एक बोरी में महिला का शव मिला है जो पूरी तरह से सड़ चुका था. शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था. आइए जातने है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां पर बोरी में बंद सड़ी-गली एक महिला की लाश मिली है. इस सनसनीखेज मामले का खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में महिला के लिव-इन पार्टनर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस हत्या की वजह आपसी विवाद और नशे के कारण हुआ झगड़ा बताई जा रही है. आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं.

सुपेला थाना क्षेत्र का मामला

दरअसल ये पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र के चंद्रा मौर्या अंडर ब्रिज का है. जहां 13 दिसंबर 2025 को नाले के पास एक बोरी से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी. इसकी सूचना आस-पास के लोगों ने पुलिस को दी तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरी खुलवाई तो आंखे फटी की फटी रह गई. बोरी में से एक महिला का सड़ा हुआ शव निकला जिस पर कीड़े लग चुके थे. शव की हालात इतनी खराब थी कि पहचान कर पाना भी मुश्किल था.

आरोपी ने कबूल किया गुनाह

पुलिस ने महिला के हाथ में बने टैटू के आधार पर पहचान की कोशिश शुरू की. जांच में मृतका की पहचान आरती उर्फ भारती बंजारे के रूप में हुई, जो पिछले 4-5 महीनों से तुलाराम बंजारे के साथ सुपेला क्षेत्र में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. पता चला है कि महिला पहले ही दो शादियां कर चुकी थी और शराब पीने की बेहद आदी थी. पुलिस पूछताछ में आरोपी तुलाराम बंजारे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि 5 दिसंबर को वह आरती के साथ घर में शराब पी रहा था. इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ. गुस्से में तुलाराम ने आरती को थप्पड़ मारा और उसका सिर दीवार में पटक दिया, जिससे वह गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई.

