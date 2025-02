Chhattisgarh Encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आठ माओवादी मारे गए. पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब साढ़े आठ बजे गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगल में शुरू हुई. सुरक्षाबलों ने मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं. मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक DRG और STF जवानों की संयुक्त टीमों ने नक्सलियों को घेरा. बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में तोड़का इलाका है, जहां सुरक्षाबलों को नक्सलियों के छिपे होने का इनपुट मिला था.

दोनों तरफ से हुई थी गोलीबारी

मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर IG सुंदरराज पी ने की. उन्होंने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे से दोनों तरफ से रुक-रुक कर गोलीबारी हुई. गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके के जंगल में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं, जिसके बाद जवानों को मिशन पर भेजा गया था.

Encounter breaks out between Naxalites and security forces in Chhattisgarh's Bijapur district: Police. pic.twitter.com/n4YVo3Y1so