भारत

नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार! ₹1.19 करोड़ के इनामी 63 माओवादियों का एक साथ आत्मसमर्पण

अमित शाह ने नक्सलवाद के रास्ते पर चल रहे लोगों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत जल्द ही देश से नक्सलियों का सफाया निश्चित है.

रईश खान

Updated : Jan 09, 2026, 11:49 PM IST

नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार! ₹1.19 करोड़ के इनामी 63 माओवादियों का एक साथ आत्मसमर्पण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश नक्सलमुक्त हो जाएगा. सरकार की यह मुहिम अब साकार होती दिख रही है. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक साथ 63 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर अमन रास्ता अपनाने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें 1.19 करोड़ रुपये के इनामी भी शामिल थे.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि विश्वास, परिवर्तन और नए जीवन की ओर सार्थक कदम है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम विष्णु देव साय ने लिखा कि शांति और विकास की दिशा में एक और सशक्त कदम, माओवाद के अंत से लिखा जाएगा बस्तर का स्वर्णिम कल.

सीएम साय ने बताया कि शुक्रवार को बस्तर के दंतेवाड़ा में 'पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन' पहल के तहत 36 इनामी सहित कुल 63 नक्सलवादियों, जिसमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं ने हिंसा और भटकाव का मार्ग छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया. यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि विश्वास, परिवर्तन और नए जीवन की ओर सार्थक कदम है.

दूक नहीं, संवाद और विकास ही समाधान

इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्पष्ट, बहुआयामी सुरक्षा एवं विकास रणनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है. केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से यह सिद्ध हुआ है कि बंदूक नहीं, संवाद और विकास ही स्थायी समाधान हैं.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार की सटीक नीति और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण आज नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है. माओवादी नेक्सस का प्रभावी विघटन हो चुका है और दंतेवाड़ा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी तेजी से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है. बस्तर में अब शांति, सुशासन और विकास मिलकर एक स्वर्णिम कल की नींव रख रहे हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के रास्ते पर चल रहे लोगों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत जल्द ही देश से नक्सलियों का सफाया निश्चित है. शाह ने कहा कि सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के हमारे दृढ़ संकल्प रखा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

