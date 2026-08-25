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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आईफोन को लेकर विवाद या पारिवारिक कलह? महाराष्ट्र में पूरे परिवार के खत्म होने की असली वजह क्या

महाराष्ट्र में घटी एक दुखद घटना में 19 वर्षीय छात्र कुणाल और उसके माता-पिता की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 25, 2026, 11:13 AM IST

आईफोन को लेकर विवाद या पारिवारिक कलह? महाराष्ट्र में पूरे परिवार के खत्म होने की असली वजह क्या

महाराष्ट्र में छात्र और उसके माता-पिता की मौत का मामला (Image Source- X)

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छत्रपति संभाजीनगर में घटी एक दिल दहला देने वाली घटना में 19 साल के कुणाल चांदगुडे की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई. इसके बाद उसे बचाने की कोशिश में उसके पिता मुरलीधर और यह सब अपनी आंखों से देख रही मां संगीता की भी जान चली गई. 21 अगस्त को हुई इस दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.

शुरुआत में ऐसी खबरें आ रही थीं कि कुणाल ने आईफोन की किश्त चुकाने के दबाव में यह कदम उठाया, लेकिन अब उसके रिश्तेदारों ने इन बातों को महज एक अफवाह बताया है. संगीता के मायके वालों का कहना है कि कुणाल के माता-पिता के बीच काफी समय से जायदाद और अन्य मुद्दों को लेकर अनबन चल रही थी. कुणाल बस यही चाहता था कि उसके मां-बाप अपने सारे झगड़े भुलाकर फिर से एक साथ खुशी-खुशी रहें. 

'आईफोन की ईएमआई वाली बात पूरी तरह से झूठ'

रिश्तेदारों के मुताबिक कुणाल पढ़ाई में बहुत होशियार था. उसने 10वीं में 82 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और उसका सपना डॉक्टर बनने का था.एनडीटीवी के अनुसार, उसकी मौसी पल्लवी पाटिल ने साफ किया कि आईफोन की ईएमआई वाली बात पूरी तरह से झूठी है और जो लोग ऐसी खबरें फैला रहे हैं, उन्हें असलियत का कुछ अंदाजा नहीं है. 

'पति-पत्नी के बीच अक्सर होता था विवाद'

वहीं, मुरलीधर की बहन शोभा मस्के ने इंडिया टुडे को बताया कि करीब 22 साल पहले मुरलीधर और संगीता ने लव मैरिज की थी. उस वक्त परिवार इस शादी के खिलाफ था और कोई भी विवाह में शामिल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनके रिश्ते सालों तक खट्टे रहे. शादी के बाद भी दोनों पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

घटना वाले दिन क्या हुआ था?

21 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे कुणाल अपनी क्लास के लिए घर से निकला था. लेकिन सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच उसकी लोकेशन वालूज की एक पहाड़ी पर मिली. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी. सुबह 11:30 बजे फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई. कुणाल पहाड़ी के एकदम किनारे पर खड़ा था. रेस्क्यू टीम ने नीचे सुरक्षा का जाल बिछाया और उसे समझाने की कोशिश करने लगी. 

पिता-बेटे के गिरने के बाद मां भी कूदी

इसी दौरान खबर मिलते ही उसके माता-पिता भी वहां पहुंचे. बेटे को खतरे में देख पिता मुरलीधर उसे बचाने के लिए आगे बढ़े और कुणाल का हाथ पकड़ने की कोशिश की. लेकिन इसी बीच दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे खाई में जा गिरे. अपनी आंखों के सामने पति और बेटे को नीचे गिरता देख मां संगीता अपना आपा खो बैठीं और उन्होंने भी उसी पहाड़ी से छलांग लगा दी.

दोपहर ढाई बजे तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए घाटी अस्पताल भेजा गया. मुरलीधर पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, जबकि संगीता गृहणी थीं. खास बात यह है कि संगीता का यूट्यूब पर एक चैनल भी था, जिस पर 29,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे. वह अक्सर अपने बेटे कुणाल के साथ मोटिवेशनल वीडियो बनाकर अपलोड किया करती थीं.

मानसिक स्वास्थ्य सहायता 

अगर आप या आपका कोई परिचित किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें: आसरा (मुंबई): 022-27546669, स्नेहा (चेन्नई): 044-24640050, सुमैत्री (दिल्ली): 011-23389090, रोशनी (हैदराबाद): 040-66202000. 

ये भी पढ़ें- क्या है वो ब्रेन-ईटिंग अमीबा जिसने 8 साल की बच्ची की ली जान? झील में स्विमिंग के बाद हुई थी संक्रमित

 

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