छठ की खुशियां मातम में बदली, खड़े ट्रक में घुसी कार, बिहार में गंगा स्नान करने जा रहे दंपति समेत 3 की मौत

बिहार के कटिहार में छठ महापर्व के पहले दिन सड़क हादसे में दंपति समेत तीन लोगों की मौत हो गई.

नारायणपुर कुतुबपुर के पास कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी

हादसे के कार में कुल 6 लोग सवार थे, सभी गंगा स्नान करने जा रहे थे

बिहार के कटिहार में छठ महापर्व के पहले दिन 13 (नवंबर) शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. गंगा स्नान के लिए मनिहारी जा रही एक कार सड़क किनारे खड़े बालू लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी. हादसे में दंपति समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा मनिहारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर कुतुबपुर के पास हुआ.

हादसे के समय कार में कुल 6 लोग सवार थे. सभी कटिहार के बैगना इलाके के रहने वाले थे और छठ पर्व से पहले गंगा स्नान के लिए मनिहारी घाट जा रहे थे. शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे कटिहार-मनिहारी सड़क पर उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. बताया जा रहा है कि ट्रक में तकनीकी खराबी आने के कारण वह सड़क किनारे खड़ा था.

दंपति समेत 3 की मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग फंस गए. हादसे में 68 वर्षीय शंभू सिंह, उनकी पत्नी उषा सिंह और पड़ोस में रहने वाली मंजू रानी शाह की मौत हो गई.

वहीं, हादसे में घायल तीन लोगों को तत्काल मनिहारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों का इलाज जारी है. मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेजे गए हैं.

घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार मनिहारी थाना प्रभारी संतोष कुमार झा बताया कि सड़क किनारे खड़े बालू लदे ट्रक में कटिहार की ओर से आ रही कार ने पीछे से टक्कर मार दी. दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए. उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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