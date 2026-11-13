पटना जाने वाली फ्लाइट का किराया 58,565 रुपये, ट्रेनों-बसों में बंपर भीड़, छठ महापर्व पर लास्ट डेट रश

Chhath Puja 2026: छठ महापूर्व 13 नवंबर से शुरू हो गया है. बिहार जाने वाली ट्रेनों और बसों में बंपर भीड़ है. वही पटना जाने वाली फ्लाइट के किराया में भी जमकर बढोतरी हुई है.

लखनऊ से पटना फ्लाइट का किराया 58,565 रुपये तक है

दिल्ली से पटना फ्लाइट का किराया 20,336 रुपये तक है

Chhath Puja 2026: बिहार में छठ पूजा की रौनक शुरू हो चुकी है. देश के अलग-अलग शहरों में काम करने वाले लोग त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे हैं, लेकिन इस बार घर पहुंचना उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है. पटना जाने वाली फ्लाइट्स के किराये में जबरदस्त उछाल आया है. हालात ये हैं कि लखनऊ से पटना की एक फ्लाइट का टिकट 58,565 रुपये तक पहुंच गया है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद से भी हवाई सफर महंगा हो गया है. वहीं ट्रेनों और बसों में भी बंपर भीड़ है.

छठ पूजा 13 नवंबर से शुरू हो रही है. त्योहार के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से हवाई टिकटों की मांग में तेजी आई है. रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नियमित ट्रेनों के अलावा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं. वहीं बिहार और दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त बसें भी चलाई हैं, लेकिन फ्लाइट से जाने वालों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं.

लखनऊ से पटना का टिकट 58 हजार के पार

13 नंवबर की सुबह मेक माय ट्रिप पर लखनऊ से पटना जाने वाली फ्लाइट का किराया 23,563 से 58,565 रुपये तक है. एयर इंडिया- 3324 का किराया 58,565 रुपये है. वहीं दिल्ली से पटना जाने वाली फ्लाइट का किराया 16,209 रुपये से लेकर 20,336 रुपये तक है. सामान्य दिनों में लखनऊ से पटना जाने वाली फ्लाइट का किराया 4,901 रुपये से शुरू होता है.

मुंबई और पुणे से भी महंगा हुआ सफर

मुंबई से पटना जाने वाली फ्लाइट का सबसे कम किराया 18,401 रुपये से शुरू हो रहा है. यह दिल्ली में स्टॉपओवर वाली फ्लाइट है. सीधे पटना पहुंचने के लिए यात्रियों को 22 हजार रुपये तक देने होंगे. यह इंडिगो की फ्लाइट 6E-2024 का किराया है, जिसका सफर करीब 2 घंटे 20 मिनट का है. इस रूट पर अधिकतम किराया 34,720 रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, पुणे से पटना जाने के लिए 13 नंवबर को फ्लाइट का किराया 24,003 रुपये से लेकर 46,694 रुपये तक पहुंच गया. सामान्य दिनों में पुणे से पटना जाने वाली प्लाइट का किराया 7,788 रुपये से शुरू होता है.

त्योहार की भीड़ ने बढ़ाई हवाई सफर की कीमत

छठ बिहार के सबसे बड़े त्योहारों में शामिल है. इस मौके पर दूसरे राज्यों में नौकरी और कारोबार करने वाले बड़ी संख्या में लोग परिवार के बीच पहुंचना चाहते हैं. इसी वजह से त्योहार के आसपास पटना जाने वाली फ्लाइट्स की मांग बढ़ गई है. रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाकर अतिरिक्त इंतजाम किए हैं, लेकिन हवाई यात्रियों के लिए टिकटों की कीमत बड़ी परेशानी बन गई है. ऐसे में छठ पर घर पहुंचने की खुशी के साथ यात्रियों को सफर के लिए भारी रकम भी खर्च करनी पड़ रही है.

छठ के लिए कितनी स्पेशल ट्रेनें?

रेलवे ने इस बार पिछले साल के मुकाबले स्पेशल ट्रेनों की संख्या 400 से बढ़ाकर 650 कर दी है. कुल मिलाकर करीब 6,200 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. सेंट्रल रेलवे द्वारा महाराष्ट्र से बिहार और यूपी के लिए करीब 1,500 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है.