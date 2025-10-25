छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! 27 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

Chhath Puja In Delhi: छठ महापर्व के अवसर पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 अक्टूबर, दिन सोमवार को सरकारी छुट्टी की घोषणा की है. यह अवकाश अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए दिया गया है, ताकि सभी परिवार छठ पूजा में शामिल हो सकें.

Chhath Puja 2025 In Delhi: देश भर में शनिवार को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है. इस शुभ अवसर पर, दिल्ली के सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दीपावली के बाद एक बार फिर से एक दिन का सार्वजनिक अवकाश मिल गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि सोमवार, 27 अक्टूबर को दिल्ली में सरकारी छुट्टी रहेगी. यह उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो अपने स्कूल या दफ्तर की व्यस्तता के कारण छठ पूजा में शामिल नहीं हो पाते थे.

सीएम रेखा गुप्ता ने की अवकाश की घोषणा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह जानकारी दी कि चार दिवसीय इस पर्व के तीसरे दिन, यानी 27 अक्टूबर को अवकाश इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर अस्तगामी सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं.

पर्व का तीसरा दिन क्यों है महत्वपूर्ण?

मुख्यमंत्री ने बताया कि छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है. इस दिन सुबह से ही अर्घ्य देने की तैयारी शुरू हो जाती है और पूरा परिवार किसी न किसी कार्य को पूरा करने में लगा रहता है. इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सोमवार, 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश किया है कि परिवार के सभी सदस्य बिना किसी रुकावट के इस पावन अनुष्ठान में भाग ले सकें.

छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और स्वच्छता का प्रतीक

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि छठ पर्व प्रकृति को समर्पित है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है. सीएम ने आगे कहा कि छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और स्वच्छता का पर्व है, जो हमें प्रकृति, जल और सूर्य की उपासना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है.

छठ घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं

मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार ने सभी छठ घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा और हर तरह की आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि श्रद्धालु आराम से पूजन कर सकें. उन्होंने कहा कि यह पर्व लोक आस्था और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा का उत्सव है, जहां परिवार, समाज और समुदाय एक साथ जुड़ते हैं. मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि छठ महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करेगा, साथ ही समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव को और मजबूत बनाएगा.



