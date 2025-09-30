चेन्नई में दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर स्टेशन पर Arch गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल

लखनऊ: जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर कैंची से किए 10 से ज्यादा वार, अस्पताल में भर्ती
भारत
Chennai Arch Collapses: पुलिस ने कहा किथर्मल पावर स्टेशन पर इमारत गिरने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है. घटना के समय काफी तादाद में मजदूर काम कर रहे थे.
चेन्नई के एन्नोर में मंगलवार (30 सितंबर) को बड़ा हादसा हुआ है. नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन निर्माण स्थल पर आर्च गिर गई. इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही बचाव दल और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है. राहत और बचाव कार्य जारी है.
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के सचिव और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (TANGEDCO) के अध्यक्ष डॉ. जे. राधाकृष्णन ने बताया कि नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन की निर्माण-स्थल पर 30 फीट की ऊंचाई से एक आर्च मजदूरों पर के ऊपर गिर गई. जिसमें काम कर रहे मजदूर दब गए. हादसे 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं.
राधाकृष्णन ने कहा कि मृतकों में ज्यादातर असम और आसपास के इलाकों के रहने वाले थे. उन्होंने कहा कि इमारत गिरने का सही कारण का अभी पता नहीं लगा है. घटना की जांच शुरू क दी गई है.
#WATCH | Tamil Nadu | Dr J.Radhakrishnan, Secretary of the Tamil Nadu Electricity Board, and the Chairman of the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (TANGEDCO), arrives at Stanley Government Hospital to meet those injured in the structure collapse at a construction… https://t.co/JFO3TOgixK pic.twitter.com/eLmhJLhlea
— ANI (@ANI) September 30, 2025
टीएनईबी सचिव ने कहा कि इस कंस्ट्रक्शन साइट पर लगभग 37,00 से मजदूर काम कर रहे थे. सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारियों की अलग-अलग टीम मौके पर निरीक्षण कर रही हैं.
बता दें कि यह आर्च 1981 में एमजी रामचंद्रन के शासनकाल में 5वें विश्व तमिल सम्मेलन के उपलक्ष्य में बनाया गया था. एन्नोर थर्मल पावर प्लांट नॉर्थ चेन्नई में स्थित एक कोयला पावर प्लांट है, जिसे 1970 में स्थापित किया गया था.
