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जंगल में दौड़ने को तैयार मादा चीता, टाइगर स्टेट से आगे अब MP को 'वाइल्डलाइफ लीडर' बना रहे CM मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य आज मध्यप्रदेश 'टाइगर स्टेट' से आगे बढ़कर एक ग्लोबल कंजर्वेशन हब के रूप में उभर रहा है.

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Gaurav Barar

Updated : May 10, 2026, 12:49 PM IST

जंगल में दौड़ने को तैयार मादा चीता, टाइगर स्टेट से आगे अब MP को 'वाइल्डलाइफ लीडर' बना रहे CM मोहन यादव
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पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10-11 मई को श्योपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध कूनो नेशनल पार्क के महत्वपूर्ण भ्रमण पर रहेंगे. इस यात्रा के दौरान, वे एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और बोत्सवाना से लाई गई दो मादा चीतों को उनके क्वारंटाइन बाड़े से मुक्त कर खुले वन क्षेत्र में छोड़ेंगे.

यह कदम न केवल प्रोजेक्ट चीता की सफलता को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संवेदनशील नेतृत्व के संगम से वन्यजीव संरक्षण को एक सरकारी योजना से ऊपर उठाकर एक जीवंत जनआंदोलन बनाया जा सकता है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में, मध्यप्रदेश आज वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में न केवल तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभर रहा है.

अर्थव्यवस्था से जुड़ा संरक्षण

दिसंबर-2023 में कार्यभार संभालने के बाद से, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन्यजीव संरक्षण को केवल एक पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में नहीं देखा. उन्होंने इसे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता, पर्यटन और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया. इसी एकीकृत सोच का परिणाम है कि बीते डेढ़ वर्षों में मध्यप्रदेश में संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं.

रातापानी टाइगर रिजर्व

इनमें सबसे प्रमुख निर्णय रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 8वां और प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व घोषित करना रहा. वर्ष 2008 में सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बावजूद यह प्रस्ताव करीब 17 वर्षों तक फाइलों में दबा रहा, लेकिन डॉ. यादव की सरकार ने इसे त्वरित मंजूरी देकर अपनी मंशा साफ कर दी.

विश्व धरोहर भीमबैठका के खोजकर्ता, महान पुरातत्वविद् विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर इसका नामकरण कर संरक्षण को सांस्कृतिक गौरव से जोड़ा गया. रातापानी की भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है, जो किसी राज्य की राजधानी के सबसे करीब स्थित है, जिससे इको-टूरिज्म और संरक्षण दोनों को नई दिशा मिलेगी.

माधव टाइगर रिजर्व

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वन्यजीवों के लिए सुरक्षित पर्यावास का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है. मार्च-2025 में माधव टाइगर रिजर्व को प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया. यहां मानव-वन्यजीव संघर्ष को वैज्ञानिक तरीके से कम करने के लिए 13 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, आज संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती शिकार नहीं, बल्कि बढ़ता हुआ टकराव है, और यह पहल इस दिशा में एक व्यावहारिक और भविष्यवादी रणनीति है.

सरकार ने संवेदनशील जैव विविधता क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए तेज फैसले लिए. सागर जिले में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर वाइल्डलाइफ सेंचुरी की घोषणा, और ओंकारेश्वर तथा जहानगढ़ में दो नए अभ्यारण्यों की स्वीकृति इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं.

पहला कंजर्वेशन रिजर्व

अगस्त 2025 में बैतूल जिले के ताप्ती क्षेत्र को प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया. यह मॉडल स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ दुर्लभ प्रजातियों (टाइगर, तेंदुआ, बायसन, जंगली कुत्ते) के संरक्षण का आधुनिक तरीका है. मध्यप्रदेश आज केवल बाघों का ही नहीं, बल्कि कई अन्य दुर्लभ प्रजातियों का भी सुरक्षित घर बन गया है.

कूनो और प्रोजेक्ट चीता

कूनो नेशनल पार्क आज वैश्विक संरक्षण वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला बन गया है. भारत में दशकों बाद चीतों की सफल वापसी ने पूरी दुनिया को सकारात्मक संदेश दिया है. कूनो में चीतों की संख्या अब 57 तक पहुंच चुकी है. अब इसे 'ग्लोबल ब्रीडिंग सेंटर' के रूप में विकसित किया जा रहा है. साथ ही, गांधी सागर और नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी को चीतों के दूसरे और तीसरे पर्यावास के रूप में तैयार किया जा रहा है, जो इस परियोजना के विस्तार का प्रमाण है.

गिद्ध संरक्षण में देश का नेतृत्व

विलुप्ति के कगार पर पहुंचे गिद्धों की वापसी में मध्यप्रदेश देश का सबसे बड़ा केंद्र है. यहां 14 हजार से अधिक गिद्ध हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं. केरवा (भोपाल) में संचालित रेस्क्यू सेंटर की सफलता का प्रतीक मुख्यमंत्री द्वारा मुक्त किया गया वह गिद्ध है, जो उज्बेकिस्तान तक की लंबी उड़ान पूरी कर चुका है.

नेशनल चंबल सेंचुरी में घड़ियालों के संरक्षण के साथ-साथ कूनो और नर्मदा नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं को छोड़ने की अभिनव पहल शुरू की गई है. काजीरंगा से लाए गए जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में बसाना भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

हाथी और टाइगर कॉरिडोर 

मानव-वन्यजीव संघर्ष के स्थायी समाधान और सुरक्षित गलियारों के निर्माण पर सरकार का विशेष फोकस है. हाथियों के वैज्ञानिक और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए 47 करोड़ रुपये की व्यापक योजना मंजूर की गई है. इसमें 'हाथी मित्र' योजना, रेडियो टैगिंग और राज्य स्तरीय टास्क फोर्स शामिल हैं. विशेष रूप से, मुआवजा राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना संरक्षण के प्रति सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने और संघर्ष को सह-अस्तित्व में बदलने की दिशा में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय है.

मेगा टाइगर कॉरिडोर

वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच को जोड़ने वाली 5500 करोड़ रुपये की मेगा टाइगर कॉरिडोर परियोजना पर काम चल रहा है. आधुनिक विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए मध्यप्रदेश में अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं.

टेबल टॉप मार्किंग

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 'टेबल टॉप मार्किंग' (रेड ब्लॉक) बनाए गए हैं, जो वाहनों की गति नियंत्रित करते हैं.

साउंडप्रूफ कॉरिडोर

रातापानी टाइगर रिजर्व में एनएच-46 पर 12 किलोमीटर के हिस्से को पूरी तरह से साउंडप्रूफ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है. यहां साउंडप्रूफ बाउंड्री वॉल और 7 अंडरपास बनाए गए हैं, जो वन्यजीवों को निर्बाध और सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हैं.

वन्यजीव संरक्षण का सबसे सकारात्मक और दूरगामी पहलू यह रहा है कि इसने स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और पर्यटन के नए अवसर पैदा किए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में, संरक्षण केवल वनों को बचाने तक सीमित नहीं है; यह विकास, संस्कृति और स्थानीय भागीदारी का एक समग्र मॉडल बन गया है. आज मध्यप्रदेश अपनी इसी समग्र और समावेशी सोच के कारण केवल टाइगर स्टेट नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्र और विश्व के लिए एक मार्गदर्शक बनकर उभरा है.

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