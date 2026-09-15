अरबों साल पहले चांद पर हुआ था भीषण हादसा? चंद्रयान ने खोजे अहम सबूत

वैज्ञानिकों ने मून मिनरोलॉजी मैपर की मदद से ऑर्थोपायरोक्सिन नाम के खनिज के गोल घेरे का पता लगाया, जो अरबों साल पहले हुए उल्कापिंड के भीषण प्रभाव से बाहर निकले थे.

भारत के चंद्रयान-1 मिशन ने चांद के एक ऐसे पुराने रहस्य से पर्दा उठाया है, जिसे वैज्ञानिक 'चांद का भूत' कह रहे हैं. दरअसल, अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने चांद के अनदेखे हिस्से पर एक बेहद प्राचीन और विशालकाय गड्ढे के भूगर्भीय सबूत खोज निकाले हैं.

दिलचस्प बात यह है कि यह गड्ढा खुद तो गायब हो चुका है, लेकिन अरबों साल पहले उल्कापिंड के टकराने पर जो खनिज बाहर निकले थे, वैज्ञानिकों ने उनके जरिए इसका पता लगाया है.

गायब हो चुके गड्ढे की खोज कैसे हुई?

यह खोज बिल्कुल किसी क्राइम सीन की जांच जैसी है, जहां मुख्य सबूत तो मिट चुका है लेकिन फिंगरप्रिंट्स बाकी हैं. चंद्रयान-1 के मून मिनरोलॉजी मैपर (M3) इंस्ट्रूमेंट के डेटा का दोबारा विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों को चांद के मार ऑस्ट्रेल इलाके में ऑर्थोपायरोक्सिन नाम का खनिज एक बड़े गोल घेरे में मिला.

जब कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराता है, तो वह चांद की सतह को गहराई तक खोद देता है और अंदरूनी हिस्सों के खनिज बाहर छिटककर चारों तरफ एक रिंग बना लेते हैं. ऑर्थोपायरोक्सिन चांद की गहराई में पाया जाने वाला खनिज है. इसका गोल घेरे में मिलना यह साबित करता है कि यहां कभी ऑस्ट्रेल बेसिन नाम का एक विशालकाय गड्ढा हुआ करता था.

क्यों गायब हो गया ये विशालकाय गड्ढा?

मार ऑस्ट्रेल क्षेत्र में वैज्ञानिक लंबे समय से उलझन में थे क्योंकि वहां कई छोटे-छोटे ज्वालामुखीय बेसाल्ट के धब्बे तो थे, लेकिन किसी बड़े गड्ढे का ऊपरी ढांचा नजर नहीं आता था. वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों सालों के दौरान हुए लगातार उल्कापिंडों के हमलों और ज्वालामुखीय हलचलों ने इस गड्ढे को पूरी तरह से मिटा दिया.

इस इलाके में दो बड़े धमाके हुए होंगे. ऑस्ट्रेल बेसिन बनने के बाद उसके ऊपर लगभग 880 किलोमीटर चौड़ा ऑस्ट्रेल नॉर्थ बेसिन बना होगा, जिसने पुराने ढांचे को और दबा दिया. बाद में ज्वालामुखी से निकले लावा ने इस जगह को भर दिया, जिससे पुरानी परतें नीचे दब गईं.

चांद की शुरुआती जिंदगी का राज

इस स्टडी में वैज्ञानिकों को एनोर्थोसाइट नाम का खनिज नहीं मिला, जो आमतौर पर चांद के नए गड्ढों में मिलता है. इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेल बेसिन चांद के इतिहास के बिल्कुल शुरुआती दौर में बना होगा, जब चांद की ऊपरी सतह बन ही रही थी.

यह रिसर्च 'द प्लेनेटरी साइंस जर्नल' में प्रकाशित हुई है. इस खोज ने यह साबित कर दिया है कि भले ही समय के साथ चांद का कोई विशालकाय गड्ढा नक्शे से मिट गया हो, लेकिन चंद्रयान-1 ने उसके खनिज रूपी फिंगरप्रिंट्स को ढूंढकर उस गायब हो चुके गड्ढे के वजूद को फिर से जिंदा कर दिया है.

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