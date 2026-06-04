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'मैं यह नहीं कह रहा क‍ि मुझे चीफ म‍िन‍िस्‍टर बना दो...' चंद्रशेखर आजाद रावण ने आख‍िर क्‍यों कही ये बात

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'मैं यह नहीं कह रहा क‍ि मुझे चीफ म‍िन‍िस्‍टर बना दो...' चंद्रशेखर आजाद रावण ने आख‍िर क्‍यों कही ये बात

Chandrashekhar Azad Ravan News: यूपी इलेक्‍शन में भले ही अभी देर हो लेक‍िन गठबंधन के ल‍िए अभी से स‍ियासी दल कमर कस रहे हैं. चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) इस बार गठबंधन में शाम‍िल होने के ल‍िए 22 फीसद सीटों की मांग कर रही हैं. नहीं तो उनका बी प्‍लान भी रेडी है.

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Shyam Sundar Goyal

Updated : Jun 04, 2026, 02:07 PM IST

'मैं यह नहीं कह रहा क‍ि मुझे चीफ म‍िन‍िस्‍टर बना दो...' चंद्रशेखर आजाद रावण ने आख‍िर क्‍यों कही ये बात

Chandrashekhar Azad Ravan (Image Source: Social Media)

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Chandrashekhar Azad Ravan News: अगले साल उत्‍तर प्रदेश के व‍िधानसभा चुनाव हैं ज‍िसके ल‍िए स‍ियासी दलों ने कमर कस ली है. यूपी की राजनीत‍ि में हर दल अपने वर्चस्‍व को बढ़ाने और स्‍थाप‍ित करने के ल‍िए ऐड़ी -चोटी का जोर लगा रहा है. बहुजन समाज पार्टी के व‍िकल्‍प के रूप में चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी भी इस बार स‍ियासी मैदान में दमदार प्रदर्शन का खाका गढ़ रही है और इसके ल‍िए वह गठबंधन की राह तलाश रही है. 

चंद्रशेखर आजाद ने इसी बात को लेकर एक मीड‍िया हाउस को इंटरव्‍यू द‍िया ज‍िसमें इस बारे में खुलकर बात की. चंद्रशेखर ने कहा क‍ि वह क‍िसी से भी गठबंधन करने को अभी आजाद हैं, बशर्ते उन्‍हें उनका वाज‍िब हक म‍िले. 

'मैं यह नहीं कह रहा क‍ि मुझे चीफ म‍िन‍िस्‍टर बना दो'

आजाद ने कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा क‍ि मुझे चीफ म‍िन‍िस्‍टर बना दो. मैं यह कह रहा हूं क‍ि जो मुद्दे हैं बहुजन समाज के, चाहे वह एक से 12 तक सबके ल‍िए मुफ्त श‍िक्षा हो और क्‍वॉल‍िटी वाली श‍िक्षा हो, उसपर वह सहमत हों. लेक‍िन इस पर कोई भी सहमत‍ि नहीं जताता है. नहीं तो आज यह हो गया होता.'

22 फीसद सीटों की मांग 

गठबंधन के बारे में बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा, ' हमें अपने ल‍िए 22 फीसद सीटें चाह‍िए, यूपी इलेक्‍शन में हमारा गठबंधन 403 सीटों में से 90 सीटों की मांग कर रहा है.' हालांक‍ि अभी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का पूरे देश में एक ही सांसद है, और वह खुद हैं. नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद अपनी ही पार्टी के एकमात्र सांसद हैं. 

'बहन मायावती दे हमें आशीर्वाद' 

चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा क‍ि उनकी पार्टी पूरी तरह दल‍ित पार्टी नहीं हैं, दल‍ितों की मसीहा कही जाने वाली बहन मायावती अब उन्‍हें आशीर्वाद दें. हालांक‍ि, गठबंधन के सवाल पर समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कोई इशारा नहीं कर रही है लेक‍िन आजाद अपनी तरफ से पूरी तैयारी में हैं. उन्‍हें लग रहा है क‍ि जब इलेक्‍शन का पारा पीक पर होगा और वह पूरी तरह से तैयार होंगे तो कई दल उन्‍हें अपने गठबंधन में आने के ल‍िए अप्रोच करेंगे. 

घरों का दरवाजा करवा द‍िया है बड़ा 

गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर आजाद इतना सीर‍ियस हैं क‍ि उन्‍होंने अपने घरों के दरवाजों को बड़ा करवा द‍िया है. उनका कहना है क‍ि कोई बड़ा नेता मेरे घर आ रहा है तो उसे फ‍ील न हो क‍ि उसकी बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती. तो इसके ल‍िए मैंने अपने घर में बड़ा दरवाजा लगवा ल‍िया है. 

'अब हम क‍िसी के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास ही आना होगा' 

चंद्रशेखर ने यह भी खुलकर कहा, ' जो भी दल हमारे मुद्दों पर सहमत हो, वह हमारे साथ आ सकता है. भारतीय जनता पार्टी को हराने के ल‍िए हम म‍िलकर लड़ सकते हैं. मैंने एकमात्र नगीना लोकसभा सीट के ल‍िए कई दलों से समर्थन मांगा था लेक‍िन सबने मेरे ख‍िलाफ कैंड‍िडेट उतार द‍िए. अब मैं क‍िसी के पास कुछ भी मांगने नहीं जाऊंगा. ज‍िसको भी काम है, उसे हमारे पास आना होगा. नहीं तो हम 'एकला चलो रे' के मूड में पूरे प्रदेश में अकेले लड़ेंगे और तम‍िलनाडु के सी. व‍िजय की तरह सफलता भी हास‍िल कर सकते हैं.'  

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