IND vs SA: कौन है 'भारतीय मूल' के सेनुरन मुथुसामी? जिन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की लगाई क्लास

चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की खबर पर सियासत गरमाई, गृह मंत्रालय ने दी सफाई

Bigg Boss 19: क्या टीवी सीरियल में नजर आएंगी Tanya Mittal? सलमान की फटकार के बावजूद ऑफर हुआ बड़ा शो..

दिल्ली के इन 5 मार्केट में मिलती है सबसे सस्ती पश्मीना शॉल, गर्म श्रग भी आधे दाम पर बिकता है

परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव

Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?

भारत

चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की खबर पर सियासत गरमाई, गृह मंत्रालय ने दी सफाई

चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाने की खबरों पर केंद्र ने कहा कि प्रस्ताव सिर्फ विचाराधीन है, कोई अंतिम फैसला नहीं है. पंजाब के सभी प्रमुख दलों ने इसे लेकर केंद्र पर हमला बोला और विधेयक का विरोध जताया.

राजा राम

Updated : Nov 23, 2025, 03:31 PM IST

चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की खबर पर सियासत गरमाई, गृह मंत्रालय ने दी सफाई

अमित शाह 

पंजाब में तेज होती राजनीतिक बहस के बीच केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने की प्रक्रिया पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. रविवार को गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा कि यह प्रस्ताव केवल विचाराधीन है और संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कोई विधेयक लाने की योजना नहीं है. मंत्रालय के अनुसार, चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन इससे पंजाब और हरियाणा के साथ उसके मौजूदा संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. 

क्या है पूरा मामला 

विपक्षी दलों ने दावा किया था कि केंद्र जल्द ही ऐसा विधेयक लाने वाला है, जिसके बाद राष्ट्रपति को चंडीगढ़ के लिए सीधे कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा. अभी यह अधिकार अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव और विशेष परिस्थिति में पुडुचेरी को लेकर लागू होता है. इसी दायरे में चंडीगढ़ को शामिल किए जाने की बात कही जा रही थी. 

अभी किसके कंट्रोल में है चंडीगढ़

यदि भविष्य में ऐसा विधेयक आता है और पारित भी होता है तो चंडीगढ़ में एक स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा. फिलहाल, पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक की भूमिका निभाते हैं. 1966 में पंजाब पुनर्गठन के बाद यहां स्वतंत्र मुख्य सचिव प्रशासन देखता था, लेकिन 1984 के बाद से प्रशासनिक जिम्मेदारी राज्यपाल के पास है. 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर आरोप लगाया

इस प्रस्ताव को लेकर पंजाब में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर आरोप लगाया कि यह पंजाब की राजधानी को कमजोर करने की कोशिश है. मान ने कहा कि चंडीगढ़ हमेशा से पंजाब का हिस्सा रहा है और रहेगा. कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने इसे 'अनावश्यक कदम' बताते हुए चेतावनी दी कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की किसी भी कोशिश के गंभीर नतीजे होंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी संसद में इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करेगी. 

IND vs SA: कौन है 'भारतीय मूल' के सेनुरन मुथुसामी? जिन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की लगाई क्लास
चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की खबर पर सियासत गरमाई, गृह मंत्रालय ने दी सफाई
Bigg Boss 19: क्या टीवी सीरियल में नजर आएंगी Tanya Mittal? सलमान की फटकार के बावजूद ऑफर हुआ बड़ा शो..
High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure
IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी
दिल्ली के इन 5 मार्केट में मिलती है सबसे सस्ती पश्मीना शॉल, गर्म श्रग भी आधे दाम पर बिकता है
परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव
Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?
Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें
कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
