उत्तराखंड के चमोली में ब्लास्ट हो गया ट्रांसफॉर्मर, 15 की मौत, कई हुए घायल

डीएनए हिंदी: उत्तराखंड के चमोली में एक भयानक हादसा हुआ है. बिजली के ट्रांसफार्मर में हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं. आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है. हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हादसे के बाद पूरे चमोली में सनसनी मच गई है. घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा नमामि गंगे प्रोजेक्ट की एक साइट पर हुआ है.

चमोली के एसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया कि अलकनंदा नदी के किनारे लगे ट्रांसफॉर्मर में हुए धमाके में 15 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इस हादसे में पिपलकोटी आउटपोस्ट के इनचार्ज की भी मौत हो गई है. चमोली के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एन.के. जोशी ने बताया कि मंगलवार रात को करंट फैलने से नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कार्यरत एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इसी मृतक का पंचनामा करने के दौरान उसी स्थान पर फिर से करंट फैला और मौके पर प्रशासन, पुलिसकर्मियों के साथ ही कुछ तमाशबीन भी इसकी चपेट में आ गए. झुलसे लोगों को हेलिकॉप्टर से ऋषिकेश, एम्स में भर्ती कराने के लिए ले जाया जा रहा है.

#WATCH | Uttarakhand: 10 people died and several were injured after a transformer exploded on the banks of the Alaknanda River in the Chamoli district. Injured have been admitted to the district hospital: SP Chamoli Parmendra Doval pic.twitter.com/QKC5vpvbF5