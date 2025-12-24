FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'सोनिया गांधी के आंखों में आ गए आंसू', राहुल गांधी से मिलने के बाद बोलीं उन्नाव रेप पीड़िता

'सोनिया गांधी के आंखों में आ गए आंसू', राहुल गांधी से मिलने के बाद बोलीं उन्नाव रेप पीड़िता

Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

Kewda Flower: सुगंध और सेहत का खजाना है ये फूल, तनाव से लेकर खराब पाचन तक में फायदेमंद

Kewda Flower: सुगंध और सेहत का खजाना है ये फूल, तनाव से लेकर खराब पाचन तक में फायदेमंद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट

दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट

Homeभारत

भारत

अरावली में अब नहीं होगी माइनिंग, भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

केंद्र सरकार ने भारी विरोध के बीच अरावली में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी है. नई गाइडलाइन आने तक माइनिंग की अनुमति नहीं मिलेगी, जबकि मौजूदा खदानों पर सख्त नियम लागू होंगे.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 24, 2025, 09:08 PM IST

अरावली में अब नहीं होगी माइनिंग, भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

अरावली में नई माइनिंग लीज पर रोक (फोटो- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    अरावली पर्वतमाला में माइनिंग को लेकर चल रहे विवाद और भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है. पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए केंद्र ने अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं. इस फैसले का मकसद अरावली की जैव विविधता, प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरणीय सुरक्षा को लंबे समय तक बनाए रखना है. सरकार का कहना है कि नई गाइडलाइन आने तक किसी भी तरह की नई माइनिंग को मंजूरी नहीं दी जाएगी. 

    नई माइनिंग गतिविधियों पर पूरी तरह रोक

    दरअसल, केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में नई माइनिंग गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है. इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर साफ निर्देश दिए हैं कि नई गाइडलाइन बनने तक किसी भी नई माइनिंग लीज को मंजूरी न दी जाए. मंत्रालय ने यह कदम अरावली में लगातार हो रहे पर्यावरणीय नुकसान और जनविरोध को देखते हुए उठाया है. 

    नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

    मिली जानकारी के अनुसार, अरावली का क्षेत्र जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से बेहद अहम है. यही वजह है कि केंद्र सरकार इस पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह रोक पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होगी, ताकि पहाड़ी श्रृंखला की संरचना और प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान न पहुंचे. केंद्र ने यह भी कहा है कि अरावली में पहले से चल रही माइनिंग गतिविधियों को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें सख्त नियमों के तहत चलाया जाएगा. राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सभी पर्यावरणीय नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए. किसी भी तरह की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

    यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; जानिए किन चीजों से हटा बैन

    भविष्य में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके

    इसके साथ ही मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी है. ICFRE को निर्देश दिया गया है कि वह पूरे अरावली क्षेत्र का अध्ययन कर ऐसे इलाकों की पहचान करे, जहां माइनिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है. इसके आधार पर एक व्यापक और विज्ञान आधारित माइनिंग प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है. इस योजना में पर्यावरणीय असर, क्षेत्र की क्षमता, संवेदनशील इलाकों की पहचान और बहाली व पुनर्वास के उपाय शामिल होंगे. सरकार का उद्देश्य है कि अरावली में संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा बढ़ाया जाए और भविष्य में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके. 

    इनपुट- पीटीआई 

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
    Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
    Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
    Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
    दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
    दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
    Genius Person: ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
    ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
    Long Weekend Plan: क्रिसमस पर लॉन्ग वीकेंड का उठाएं लुत्फ, सिर्फ 1 छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ करें इन 5 जगहों की सैर
    Christmas 2025 पर Long Weekend का उठाएं लुत्फ, सिर्फ 1 छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ करें इन 5 जगहों की सैर
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
    2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
    Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
    इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
    Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा
    नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा
    Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
    शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
    MORE
    Advertisement