अरावली में अब नहीं होगी माइनिंग, भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

भारत
केंद्र सरकार ने भारी विरोध के बीच अरावली में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी है. नई गाइडलाइन आने तक माइनिंग की अनुमति नहीं मिलेगी, जबकि मौजूदा खदानों पर सख्त नियम लागू होंगे.
अरावली पर्वतमाला में माइनिंग को लेकर चल रहे विवाद और भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है. पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए केंद्र ने अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं. इस फैसले का मकसद अरावली की जैव विविधता, प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरणीय सुरक्षा को लंबे समय तक बनाए रखना है. सरकार का कहना है कि नई गाइडलाइन आने तक किसी भी तरह की नई माइनिंग को मंजूरी नहीं दी जाएगी.
दरअसल, केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में नई माइनिंग गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है. इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर साफ निर्देश दिए हैं कि नई गाइडलाइन बनने तक किसी भी नई माइनिंग लीज को मंजूरी न दी जाए. मंत्रालय ने यह कदम अरावली में लगातार हो रहे पर्यावरणीय नुकसान और जनविरोध को देखते हुए उठाया है.
मिली जानकारी के अनुसार, अरावली का क्षेत्र जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से बेहद अहम है. यही वजह है कि केंद्र सरकार इस पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह रोक पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होगी, ताकि पहाड़ी श्रृंखला की संरचना और प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान न पहुंचे. केंद्र ने यह भी कहा है कि अरावली में पहले से चल रही माइनिंग गतिविधियों को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें सख्त नियमों के तहत चलाया जाएगा. राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सभी पर्यावरणीय नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए. किसी भी तरह की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी है. ICFRE को निर्देश दिया गया है कि वह पूरे अरावली क्षेत्र का अध्ययन कर ऐसे इलाकों की पहचान करे, जहां माइनिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है. इसके आधार पर एक व्यापक और विज्ञान आधारित माइनिंग प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है. इस योजना में पर्यावरणीय असर, क्षेत्र की क्षमता, संवेदनशील इलाकों की पहचान और बहाली व पुनर्वास के उपाय शामिल होंगे. सरकार का उद्देश्य है कि अरावली में संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा बढ़ाया जाए और भविष्य में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके.
