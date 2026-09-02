बैंक, रेलवे और कोयला क्षेत्र... किन सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा करप्शन? CVC ने दिया 70,500 शिकायतों का चिट्ठा

रिपोर्ट के अनुसार, कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी 4,118 शिकायतें मिली थीं. आवास और शहरी मामलों से जुड़ी कुल 6,531 शिकायतें मिलीं, जबकि दिल्ली सरकार को छोड़कर स्थानीय निकायों के खिलाफ 4,834 शिकायतें प्राप्त हुईं.
सीवीसी ने बताया कि पिछले साल बैंक, रेलवे और आवास और शहरी मामलों से जुड़ीं 25,845 भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं (Image Source: Pexels)
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की एक रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले साल यानी 2025 में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले बैंकों, रेलवे और आवास और शहरी मामलों से जुड़े थे. कुल 70,500 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 25,845 कंप्लेंट सिर्फ इन्हीं तीन की थीं.
सबसे ज्यादा शिकायतें बैंकों की मिलीं
- रिपोर्ट के अनुसार बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) को सबसे अधिक 9,933 शिकायतें मिलीं, इनमें से 9,520 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, जबकि 413 शिकायतें लंबित थीं, जबकि 52 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं.
- रिपोर्ट के अनुसार शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग समय- समय पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास लंबित शिकायतों की समीक्षा करता है.
रेलवे से जुड़ी कितनी शिकायतें मिली?
- रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे से जुड़ी 9,381 शिकायतें सीवीओ को मिलीं, जिनमें से 8,754 कंप्लेंट का निपटारा किया गया, जबकि 627 शिकायतें 31 दिसंबर 2025 तक लंबित थीं. पेंडिंग कंप्लेंट्स में 10 शिकायतें तीन महीने से भी ज्यादा समय से लंबित थीं.
- रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारियों को कुल 70,584 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 31 दिसंबर 2025 तक 64,905 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया था.
- सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट 2025 में कहा गया कि साल के अंत तक कुल 5,679 कंप्लेंट्स की न तो जांच हुई और न ही कार्रवाई पूरी हुई. इनमें से 2,002 शिकायतें ऐसी थीं, जो तीन महीने से अधिक समय तक पेंडिंग थीं. सीवीओ से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायतों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करें.
आवास और शहरी मामलों से जुड़ी 6,531 शिकायतें मिलीं
- आवास और शहरी मामलों से जुड़ी कुल 6,531 शिकायतें मिलीं, जबकि दिल्ली सरकार को छोड़कर स्थानीय निकायों के खिलाफ 4,834 शिकायतें प्राप्त हुईं.
- रिपोर्ट के अनुसार, कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी 4,118 शिकायतें मिली थीं, जबकि 3,107 कंप्लेंट्स वित्त क्षेत्र, 2,804 दिल्ली सरकार और 2,722 शिकायतें पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी थीं.
- रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ कुल 2,633 शिकायतें मिलीं, जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र से संबंधित 2,139 और दिल्ली पुलिस को छोड़कर केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित 2,036 शिकायतें प्राप्त हुईं.
- रिपोर्ट में 2025 के दौरान सीवीसी की ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए सीवीओ को भेजी गई शिकायतों का विवरण भी दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी कुल 18,651 कंप्लेंट्स में सबसे ज्यादा 4,110 शिकायतें दिल्ली सरकार को छोड़कर स्थानीय निकायों से जुड़ी थीं.
- बैंकों के खिलाफ 1,749, रेलवे से 1,428, पेट्रोलियम मंत्रालय के खिलाफ 1,318, दिल्ली सरकार से जुड़ी 1,307 और रक्षा मंत्रालय के खिलाफ 1,016 शिकायतें थीं.
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