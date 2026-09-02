भारत

बैंक, रेलवे और कोयला क्षेत्र... किन सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा करप्शन? CVC ने दिया 70,500 शिकायतों का चिट्ठा

रिपोर्ट के अनुसार, कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी 4,118 शिकायतें मिली थीं. आवास और शहरी मामलों से जुड़ी कुल 6,531 शिकायतें मिलीं, जबकि दिल्ली सरकार को छोड़कर स्थानीय निकायों के खिलाफ 4,834 शिकायतें प्राप्त हुईं.

सीवीसी ने बताया कि पिछले साल बैंक, रेलवे और आवास और शहरी मामलों से जुड़ीं 25,845 भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं (Image Source: Pexels)

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