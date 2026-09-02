FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND W vs HK W Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैस है दुबई की पिच रिपोर्ट

IND W vs HK W Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैस है दुबई की पिच रिपोर्ट

इस राज्य में सूबेदार और SI बनने का मौका, आंखों की रोशनी से लेकर हाइट तक जानें किन मानकों पर परखे जाएंगे उम्मीदवार

इस राज्य में सूबेदार और SI बनने का मौका, आंखों की रोशनी से लेकर हाइट तक जानें किन मानकों पर परखे जाएंगे उम्मीदवार

'बाल अपराधियों में सुधार करें, सिर्फ सजा नहीं...', HC ने समझाया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सही मतलब क्या है?

'बाल अपराधियों में सुधार करें, सिर्फ सजा नहीं...', HC ने समझाया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सही मतलब क्या है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बैंक, रेलवे और कोयला क्षेत्र... किन सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा करप्शन? CVC ने दिया 70,500 शिकायतों का चिट्ठा

रिपोर्ट के अनुसार, कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी 4,118 शिकायतें मिली थीं. आवास और शहरी मामलों से जुड़ी कुल 6,531 शिकायतें मिलीं, जबकि दिल्ली सरकार को छोड़कर स्थानीय निकायों के खिलाफ 4,834 शिकायतें प्राप्त हुईं.

Latest News

Neelam

Updated : Sep 02, 2026, 05:03 PM IST

बैंक, रेलवे और कोयला क्षेत्र... किन सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा करप्शन? CVC ने दिया 70,500 शिकायतों का चिट्ठा

सीवीसी ने बताया कि पिछले साल बैंक, रेलवे और आवास और शहरी मामलों से जुड़ीं 25,845 भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं (Image Source: Pexels)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की एक रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले साल यानी 2025 में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले बैंकों, रेलवे और आवास और शहरी मामलों से जुड़े थे. कुल 70,500 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से  25,845 कंप्लेंट सिर्फ इन्हीं तीन की थीं.

सबसे ज्यादा शिकायतें बैंकों की मिलीं

  • रिपोर्ट के अनुसार बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) को सबसे अधिक 9,933 शिकायतें मिलीं, इनमें से 9,520 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, जबकि 413 शिकायतें लंबित थीं, जबकि 52 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं.
  • रिपोर्ट के अनुसार शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग समय- समय पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास लंबित शिकायतों की समीक्षा करता है. 

रेलवे से जुड़ी कितनी शिकायतें मिली?

  • रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे से जुड़ी 9,381 शिकायतें सीवीओ को मिलीं, जिनमें से 8,754 कंप्लेंट का निपटारा किया गया, जबकि 627 शिकायतें 31 दिसंबर 2025 तक लंबित थीं. पेंडिंग कंप्लेंट्स में 10 शिकायतें तीन महीने से भी ज्यादा समय से लंबित थीं.
  • रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारियों को कुल 70,584 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 31 दिसंबर 2025 तक 64,905 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया था.
  • सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट 2025 में कहा गया कि साल के अंत तक कुल 5,679 कंप्लेंट्स की न तो जांच हुई और न ही कार्रवाई पूरी हुई. इनमें से 2,002 शिकायतें ऐसी थीं, जो तीन महीने से अधिक समय तक पेंडिंग थीं. सीवीओ से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायतों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करें.

आवास और शहरी मामलों से जुड़ी 6,531 शिकायतें मिलीं

  • आवास और शहरी मामलों से जुड़ी कुल 6,531 शिकायतें मिलीं, जबकि दिल्ली सरकार को छोड़कर स्थानीय निकायों के खिलाफ 4,834 शिकायतें प्राप्त हुईं.
  • रिपोर्ट के अनुसार, कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी 4,118 शिकायतें मिली थीं, जबकि 3,107 कंप्लेंट्स वित्त क्षेत्र, 2,804 दिल्ली सरकार और 2,722 शिकायतें पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी थीं.
  • रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ कुल 2,633 शिकायतें मिलीं, जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र से संबंधित 2,139 और दिल्ली पुलिस को छोड़कर केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित 2,036 शिकायतें प्राप्त हुईं.
  • रिपोर्ट में 2025 के दौरान सीवीसी की ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए सीवीओ को भेजी गई शिकायतों का विवरण भी दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी कुल 18,651 कंप्लेंट्स में सबसे ज्यादा 4,110 शिकायतें दिल्ली सरकार को छोड़कर स्थानीय निकायों से जुड़ी थीं. 
  • बैंकों के खिलाफ 1,749, रेलवे से 1,428, पेट्रोलियम मंत्रालय के खिलाफ 1,318, दिल्ली सरकार से जुड़ी 1,307 और रक्षा मंत्रालय के खिलाफ 1,016 शिकायतें थीं.

यह भी पढ़ें:- SCO महासचिव और अपने दोस्त को ही कर दिया क्रॉप... किन वर्ल्ड लीडर्स की फोटो कट करने के लिए हो रही शहबाज की किरकिरी?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement