सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 30 दिन का मिलेगा दशहरा-दिवाली बोनस, जानें किसे मिलेगा फायदा

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस बोनस के लिए ग्रुप C और नॉन गजेटेड ग्रुप B के केंद्रीय कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे. एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों को भी मिलेगा.

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दशहरा-दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है. मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन का प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस (PLB) दिया जाएगा. इस बोनस की राशि 6,908 तय की गई है.

वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह बोनस केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2025 तक लगातार कम से कम 6 महीने से नौकरी कर रहे हैं. अगर कोई कर्मचारी पूरे साल नौकरी नहीं करता है, तो उसे प्रो-रैटा के आधार पर बोनस दिया जाएगा. इसका मतलब है कि यह बोनस काम करने के महीनों की संख्या के आधार पर कैलकुलेट करके दिया जाएगा.

CAPF और अर्धसैनिक बलों को भी मिलेगा लाभ

एडहॉक बोनस का फायदा सिर्फ केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होगा. केंद्रीय अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों को भी लाभ मिलेगा. इसके अलावा केंद्रीय सरकार के वेतनमान पर काम करने वाले वे कर्मचारी जो किसी अन्य प्रकार के बोनस या एक्स-ग्रेसिया के लिए पात्र नहीं हैं, वे भी इस बोनस के लिए पात्र होंगे.

बोनस कैसे कैलकुलेट किया?

केंद्र सरकार ने फिक्स्ड फॉर्मूले के आधार पर बोनस कैलकुलेट किया है. यह कैलकुलेशन 7,000 रुपये की अधिक मासिक सैलरी पर आधारित है. उदाहरण के तौर पर ₹7,000 × 30 ÷ 30.4 = ₹6,907.89, जिसे ₹6,908 कर दिया गया है.

सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. त्योहारों के समय कर्मचारियों को एकमुश्त पेमेंट मिलने से उनके अतिरिक्त खर्च को आसानी से पूरा किया जा सकेगा.

