'महिलाओं की अश्लील तस्वीर बना रहा Grok AI', सरकार ने लिया संज्ञान, Elon Musk की कंपनी से 72 घंटे में मांगा जवाब

केंद्र सरकार ने एक्स को नोटिस भेजकर Grok AI से अश्लील कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एलन मस्क की कंपनी से 72 घंटे में रिपोर्ट मांगी है.

केंद्र सरकार ने Grok AI के दुरुपयोग को लेकर सख्त कदम उठाया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी 'X' को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि ग्रोक एआई से महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और कंटेट बनाया जा रहा है. उसे तुरंत हटाया जाए. Grok फीचर्स में ऐसे सेफ्टी गार्ड लगाए जाएं, जो महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन न करें.