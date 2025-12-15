FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

MGNREGA खत्म करने जा रही सरकार! अब ग्रामीण रोजगार पर नया कानून लाने की तैयारी तेज

केंद्र सरकार ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)' मनरेगा को खत्म करने की तैयारी में है. अब सरकार एक इस संबंध में नया विधेयक लाने जा रही है.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 15, 2025, 01:53 PM IST

MGNREGA खत्म करने जा रही सरकार! अब ग्रामीण रोजगार पर नया कानून लाने की तैयारी तेज

MGNREGA

केंद्र सरकार ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)' मनरेगा को खत्म करने की तैयारी में है. यानी मनरेगा को खत्म करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए एक विधेयक लोकसभा सदस्यों के बीच बांटा है. सूत्रों के मुताबिक इस नए कानून का नाम 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' विधेयक, 2025 होगा. सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मतलब ग्रामीण विकास में एक ढ़ांचा स्थापित करना है. जो कि विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय नजरिए के मुताबिक हो.

125 दिनों के रोजगार की गारंटी

बता दें कि ये विधेयक हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करने का टारगेट रखता है. यह गारंटी उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगी, जिसमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए खुद से तैयार होते हैं. ये गारंटी उन परिवारों पर लागू होगी जिनमें अकुशल युवा शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार होंगे. मौजूदा मनरेगा गारंटी में अधिनियम 2005 के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है.

नए विधेयक का मकसद

नए विधेयक का मकसद 'एक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास और तरक्की को बढ़ावा देना' भी है. यह नया कानून ग्रामीण विकास ढांचे को 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय नजरिए के साथ ताल-मेल बैठाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. बता दें कि इस नए विधेयक की एक-एक कॉपी लोकसभा सांसदों बीच बांटी गई है. इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना है, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को रद्द किया जा सके. प्रियंका गांधी ने मनरेगा मामले पर बयान देते हुए कहा, "महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के, विश्व के और इतिहास के सबसे बड़े नेता रहे हैं. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है."

पनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

