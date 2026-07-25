केंद्र सरकार ने CJP की सभी मांगें मानीं...प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR वापस होंगी, प्रेस-कांफ्रेंस में और क्या घोषणा हुई?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की. बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया कि प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें मान ली गई हैं.

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएंगी

भविष्य में भी इस प्रदर्शन से जुड़े मामले में कोई केस दर्ज नहीं होगा

मंगलवार तक सभी FIR की कॉपी CJP के साथ शेयर की जाएगी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने बैठक की. इस बैठक के बाद सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की पहली मांग मान ली गई है. उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी मांग यह थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उन सभी राज्यों में जहां BJP की सरकार है या BJP गठबंधन में है. सौरव दास ने बताया कि सरकार ने उस मांग को भी मान लिया है.

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने आगे कहा, "सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह दर्ज सभी FIR की कॉपी हमें देगी. हमारी आखिरी जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में 15 से 20 FIR दर्ज की गई थीं. हमें हर हाल में तीन से चार दिनों के अंदर वे कॉपी मिल जाएंगी. सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि FIR जल्द ही वापस ले ली जाएंगी. इसे ध्यान में रखते हुए, हमने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो एक लिखित गारंटी है. सरकार ने कहा है कि वह मंगलवार तक इसे हमारे साथ शेयर करेगी. हमें उम्मीद है कि मंगलवार तक हमें इन FIR और भविष्य की किसी भी कार्रवाई के बारे में सरकार की गारंटी मिल जाएगी."

सरकार से आश्वाशन मिलने के बाद CJP ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा भी की. CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी यह ऐलान करती है कि हम अच्छी नीयत से आंदोलन वापस ले रहे हैं, इस समझ के साथ कि तय शर्तों को तय टाइमलाइन के अंदर पूरा किया जाएगा."

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन वापस लेने के बाद केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका से हाथ मिलाया. प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमारी लंबी बातचीत हुई. वे एक लिखित ड्राफ्ट लेकर आए थे जिसमें उन्होंने आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों के बारे में चार बातें रखीं. इसके साथ ही, हमने दो अन्य मांगों पर भी चर्चा की.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांग थी कि प्रदर्शनकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. मृतक छात्रों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनके पांच-सूत्रीय चार्टर पर विचार किया जाना चाहिए. जेपी नड्डा ने कहा कि हम उन्हें FIR की कॉपी देंगे और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. मृतकों के परिजनों को नियमों और कानूनों के अनुसार, जो भी अधिकतम संभव होगा वह मुआवजा दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने ये भी माना है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे लोगों और इसमें शामिल लोगों पर भविष्य में भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.