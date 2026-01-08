जनगणना 2027 की रूपरेखा तैयार, इस दिन से शुरू होगा पहल चरण, यहां जानिए सब कुछ

आगामी जनगणना (Census 2027) को लेकर केंद्र सरकार ने औपचारिक कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. इस बार सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी मौजूद रहेगा, आइए विस्तार से जानते है सब कुछ

आगामी जनगणना (Census 2027) को लेकर केंद्र सरकार ने औपचारिक कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर, 2026 तक चलेगा. इस योजना के अंतरगर्त भारत की सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि के अंदर ये सभी काम पूरे किए जाएंगे. अभी तक जनगणना कागजों के माध्यम से की जाती थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि देश में जनगणना डिजिटल तरीकों से होगी.

दूसरा चरण

इस बार जनगणना में कागजों की बजाय डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाएगा. दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (Population Enumeration) का काम होगा. इसमें व्यक्तियों की गिनती होगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। हालांकि, दुर्गम और बर्फबारी वाले क्षेत्रों (लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड) में यह प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी.

सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प

गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में आगे कहा गया है, "सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी होगा, जो तीस दिनों के घर-घर हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले पंद्रह दिनों की अवधि में किया जाएगा."

क्या है हाउसलिस्टिंग?

दरअसल, हाउसलिस्टिंग जनगणना का एक ज़रूरी शुरुआती कदम है, जिससे हर बिल्डिंग और घर की पहचान करके उन्हें गिना जाता है. इसमें रहने की जगह के प्रकार, इस्तेमाल किए गए मटीरियल, सुविधाओं, जैसे किचन के प्रकार, कम्युनिकेशन के तरीके, ट्रांसपोर्ट और संपत्ति (टीवी, इंटरनेट) के बारे में बेसिक डेटा इकट्ठा किया जाता है.

इस जनगणना में कितना आएगा खर्चा

दिसंबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत की जनगणना 2027 के लिए ₹11,718.24 करोड़ के आवंटन को मंज़ूरी दी. यह घोषणा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की. 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल तरीके से की जाने वाली जनगणना होगी. सरकार ने पहले बताया था कि डेटा कलेक्शन Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मोबाइल ऐप के ज़रिए किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.