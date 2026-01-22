FacebookTwitterYoutubeInstagram
गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ बनेगा आदिवासी इतिहास का साक्षी, छत्तीसगढ़ की झांकी में दिखेगा डिजिटल म्यूजियम

Viral Video: सीटबेल्ट को लेकर छिड़ी बहस, ड्राइवर ने बोली ऐसी इंग्लिश, कार छोड़कर भाग गई महिला

Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

Census 2027 Notification: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि पहले चरण में मकानों की गिनती की जाएगी. सेंसस के दौरान क्या-क्या सवाल पूछे जाएंगे इसकी लिस्ट जारी कर दी है.

रईश खान

Updated : Jan 22, 2026, 11:17 PM IST

Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

मकानों की जनगणना में पूछे जाएंगे 33 सवाल (सांकेतिक तस्वीर)

केंद्र सकार ने जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी कर दी है. पहले चरण में मकानों की गिनती की जाएगी. जिसमें मकान के मालिक या उसके सदस्य से लगभग 33 सवाल पूछे जाएंगे. जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी. पहला फेज इसी साल 1 अप्रैल से शुरू होगा और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा. वहीं, दूसरे चरण की शुरुआत फरवरी 2027 से होगी. जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर परिवार व मकानों का विस्तृत डेटा एकत्रित करेंगे.

सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना 2027 में जाति संबंधी आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एकत्रित किया जाएगा. यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब जातिगत डेटा को आधिकारिक जनगणना में शामिल किया जाएगा. केंद्र ने सभी राज्यों को जनगणना एक्सरसाइज के लिए अधिसूचना भेज दी है.

जनगणना में पूछे जाएंगे ये 33 सवाल। 33 census questions

  1. भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर)
  2.  जनगणना मकान नंबर
  3.  जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
  4.  जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
  5.  जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
  6.  जनगणना मकान के उपयोग
  7.  जनगणना मकान की हालत
  8.  परिवार के मुखिया का नाम
  9.  परिवार के मुखिया का लिंग
  10.  परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज
  11.  मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)
  12.  परिवार क्रमांक
  13.  परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
  14.  क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य से संबंधित है
  15.  मकान के स्वामित्व की स्थिति
  16.  परिवार के पास रहने के लिए उपलव्ध कमरों की संख्या
  17.  परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या
  18.  पेयजल स्रोत की उपलब्धता
  19.  प्रकाश का मुख्य स्रोत
  20.  शौचालय की सुलभता
  21.  शौचालय का प्रकार
  22.  गंदे पानी की निकासी
  23.  स्रानगृह की उपलब्धता
  24.  रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
  25.  खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन
  26.  रेडियो/ट्रांजिस्टर
  27.  टेलीविजन
  28.  इंटरनेट सुविधा
  29.  लैपटॉप/कंप्यूटर
  30.  टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन
  31.  साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
  32.  कार/जीप/वैन
  33.  पेयजल का मुख्य स्रोत

बता दें, सरकार ने 8 जनवरी 2026 की हो घोषणा कर दी थी कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहले फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगा. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 30 दिनों में जनगणना का काम पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि घरों की सूची शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद जानकारी भरने का मौका दिया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

