कैसे होता है डिजिटल सेंसस? जिसके लिए ₹11,718 करोड़ का बजट मंजूर, मोबाइल ऐप का होगा इस्तेमाल

Census 2027: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देशभर में डिजिटल जनगणना होगी. जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा. जनवरी 2027 तक पूरी होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार की कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सरकार ने जनगणना 2027 (Census 2027) के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है. देशभर में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जाएगी. जिसमें 30 लाख कर्मचारी घर-घर जाकर सेंसस करेंगे. इसके अलावा कोल यानी एनर्जी सेक्टर और किसानों किसानों की MSP को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, '2027 में देशभर में डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा. एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं (Regional Languages) में होगा.

दो चरणों में होगी सेंसस

उन्होंने बताया कि जनगणना दो चरणों में होगी. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगी. इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या जनगणना होगी. यह जनवरी 2027 तक पूरी की जाएगी.

कौन करेगा जनगणना का डेटा कलेक्ट

डेटा कलेक्ट करने के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पोर्टल का उपयोग किया जाएगा. डेटा प्रसार बेहतर और अधिक यूजर फ्रेंडली तरीके से होगा, ताकि नीति निर्माण के लिए आवश्‍यक मानकों पर सभी प्रश्‍न एक बटन क्लिक करते ही प्राप्‍त हो जाएं. जनगणना का कार्य सरकारी टीचर करेंगे, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है. टीचर अपनी नियमित ड्यूटी के साथ सेंसस का फील्ड वर्क भी पूरा करेंगे.

जनगणना का डेटा कलेक्शन मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जाएगा, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों वर्जनों के लिए उपलब्ध होंगे. जनगणना की पूरी प्रक्रिया पर फोकस रखने के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' (CMMS) डेवलप किया जाएगा. इसके अलावा एक इनोवेशन एचएलबी क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन होगा, जिसका उपयोग प्रभारी अधिकारी करेंगे.

2011 में कितनी थी जनसंख्या?

बता दें कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें 62 करोड़ (51.54%) पुरुष और 58 करोड़ (48.46%) महिलाएं थीं. 2001-2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से