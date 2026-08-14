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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कोविड वैक्सीनेशन, जाति और बैंक अकाउंट्स... जनगणना के लिए याद रखें सारा रिकॉर्ड, ये रही सवालों की लिस्ट

जनगणना के दौरान लोगों से वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र, जीवनसाथी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST), जाति, माता-पिता की जानकारी, विकलांगता और मातृभाषा को लेकर सवाल पूछे जाएंगे.

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Neelam

Updated : Aug 14, 2026, 03:06 PM IST

कोविड वैक्सीनेशन, जाति और बैंक अकाउंट्स... जनगणना के लिए याद रखें सारा रिकॉर्ड, ये रही सवालों की लिस्ट

1 सितंबर से शुरू होगा जनगणना का पहला फेज (Image Source: PTI/ File Photo)

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  • जनगणना का पहला फेज लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमपात वाले इलाकों से शुरू होगा
  • 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पहले चरण में जनगणना होगी
  • देश के बाकी हिस्सों में अगले साल जनगणना की जाएगी
  • जनगणना में इस बार कोविड वैक्सीनेशन, बैंक अकाउंट्स की संख्या और आईडी प्रूफ से जुड़े सवाल भी शामिल किए गए हैं

Census 2027: सितंबर महीने से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो जाएगा. पहली बार ऐसा होगा जब जनगणना में जाति का ब्योरा भी लिया जाएगा. शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को केंद्र सरकार ने जनगणना के दौरान लोगों की गिनती के चरण में पूछे जाने वाले 40 सवालों की जानकारी दी है. अधिसूचना के अनुसार जाति, कोविड वैक्सीनेशन कहां हुआ और कितने बैंक खाते जैसे सवाल भी पूछे जाएंगे. 

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

भारत के रजिस्टर जनरल और सेंसस कमिश्नर (RG&CCI) मृत्युंजय कुमार नारायण के आदेश में उन सवालों की जानकारी दी गई है, जो जनगणना में पूछे जाने हैं. जैसे कि क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है और उसकी जाति क्या है. सूत्रों के अनुसार, प्रश्नावली में जातियों की कोई सूची नहीं होगी, सिर्फ एक खाली कॉलम होगा, जिसे जवाब देने वालों से मिली जानकारी के आधार पर भरा जाएगा.

अधिसूचना में कहा गया, 'जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि जनगणना अधिकारी, अपने-अपने क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों से नीचे बताई गई बातों के आधार पर भारत की जनगणना 2027 के सिलसिले में घरों की अनुसूची (हाउसहोल्ड शेड्यूल) के जरिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए सभी आवश्यक सवाल पूछ सकते है.'

क्या-क्या सावल पूछेंगे अधिकारी?

  • जनगणना के दौरान नागरिकों से वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र, जीवनसाथी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST), जाति, माता-पिता की जानकारी, विकलांगता और मातृभाषा को लेकर सवाल पूछे जाएंगे. जनगणना में लोगों की शिक्षा और स्किल्स को लेकर भी सवाल पूछें जाएंगे, जिनमें साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति, कौन-कौन सी भाषा आती है, शामिल हैं.
  • यह भी पूछा जाएगा क्या आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पिछले साल कहीं काम किया, कहां तक पढ़ाई की है, विषय क्या हैं, पेशा क्या है, मतलब किस इंडस्ट्री या सर्विस में हैं, श्रमिक वर्ग क्या है या फिर क्या नौकरी ढूंढ रहे हैं. कार्यस्थल तक आने-जाने से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे. इसके अलावा जन्मस्थान, पिछली जनगणना के समय कहां रहते थे, वहां से पलायन क्यों किया, पलायन के बाद मौजूदा स्थान पर रहने की अवधि और स्थाई आवासीय पता भी पूछा जाएगा.
  • मैरिटल स्टेटस के बारे में सवाल किए जाएंगे, जैसे महिला नागरिक इस समय शादीशुदा, विधवा या  तलाकशुदा है. परिवार से अलग रह रही महिलाओं से उनके इस समय जीवित बच्चों की संख्या, मौजूदा शादी से बच्चों की संख्या और पिछले एक साल में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा.
  • नोटिफिकेशन के अनुसार लोगों से कोविड-19 टीकाकरण की जगह, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी ली जाएगी.

कब से शुरू हो रहा जनगणना का पहला चरण?

जुलाई महीने की शुरुआत में एक राजपत्र जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमपात वाले इलाकों से 1 सितंबर से जनगणना शुरू होगी, जो 30 सितंबर तक चलेगी. देश के बाकी हिस्सों में लोगों की गिनती अगले साल शुरू होगी. आदेश में कहा गया है कि जनगणना को कराने के लिए घर-घर जाकर लोगों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक खुद से जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का विकल्प भी होगा.

यह भी पढ़ें:- 15 अगस्त से ठीक पहले दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट, हाईकोर्ट से लेकर मेट्रो और एयरपोर्ट को ईमेल पर मिली बम से उड़ाने की धमकी

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