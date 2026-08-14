कोविड वैक्सीनेशन, जाति और बैंक अकाउंट्स... जनगणना के लिए याद रखें सारा रिकॉर्ड, ये रही सवालों की लिस्ट

भारत
जनगणना के दौरान लोगों से वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र, जीवनसाथी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST), जाति, माता-पिता की जानकारी, विकलांगता और मातृभाषा को लेकर सवाल पूछे जाएंगे.
Census 2027: सितंबर महीने से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो जाएगा. पहली बार ऐसा होगा जब जनगणना में जाति का ब्योरा भी लिया जाएगा. शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को केंद्र सरकार ने जनगणना के दौरान लोगों की गिनती के चरण में पूछे जाने वाले 40 सवालों की जानकारी दी है. अधिसूचना के अनुसार जाति, कोविड वैक्सीनेशन कहां हुआ और कितने बैंक खाते जैसे सवाल भी पूछे जाएंगे.
भारत के रजिस्टर जनरल और सेंसस कमिश्नर (RG&CCI) मृत्युंजय कुमार नारायण के आदेश में उन सवालों की जानकारी दी गई है, जो जनगणना में पूछे जाने हैं. जैसे कि क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है और उसकी जाति क्या है. सूत्रों के अनुसार, प्रश्नावली में जातियों की कोई सूची नहीं होगी, सिर्फ एक खाली कॉलम होगा, जिसे जवाब देने वालों से मिली जानकारी के आधार पर भरा जाएगा.
अधिसूचना में कहा गया, 'जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि जनगणना अधिकारी, अपने-अपने क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों से नीचे बताई गई बातों के आधार पर भारत की जनगणना 2027 के सिलसिले में घरों की अनुसूची (हाउसहोल्ड शेड्यूल) के जरिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए सभी आवश्यक सवाल पूछ सकते है.'
जुलाई महीने की शुरुआत में एक राजपत्र जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमपात वाले इलाकों से 1 सितंबर से जनगणना शुरू होगी, जो 30 सितंबर तक चलेगी. देश के बाकी हिस्सों में लोगों की गिनती अगले साल शुरू होगी. आदेश में कहा गया है कि जनगणना को कराने के लिए घर-घर जाकर लोगों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक खुद से जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का विकल्प भी होगा.
यह भी पढ़ें:- 15 अगस्त से ठीक पहले दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट, हाईकोर्ट से लेकर मेट्रो और एयरपोर्ट को ईमेल पर मिली बम से उड़ाने की धमकी