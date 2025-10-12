'उस मुल्क की सरहद को ...', CDS जनरल अनिल चौहान ने चीन सीमा को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बोले-सतर्क रहने की जरूरत

CDS जनरल अनिल चौहान ने उत्तराखंड से चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह इलाका सामरिक रूप से बेहद अहम है, इसलिए सभी को चौकन्ना और सतर्क रहना जरूरी है.

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने बीते शनिवार को चीन सीमा को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सामरिक रूप से बेहद अहम राज्य है और यहां चौकन्ना रहना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है. कुमाऊं में आयोजित पूर्व सैनिकों की एक रैली को संबोधित करते हुए CDS ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता ही सबसे बड़ी ताकत है. CDS ने कहा कि भारत को LAC पर हर समय सतर्क रहना होगा. उन्होंने सीमा से सटे गांवों के लोगों से भी अपील की कि वे सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएं. चौहान ने कहा, “सीमा की निगरानी सिर्फ सेना का काम नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की सजगता भी उतनी ही अहम है.”

LAC को लेकर मतभेद

जनरल चौहान ने बताया कि उत्तराखंड की चीन के साथ लगभग 350 किलोमीटर और नेपाल के साथ करीब 275 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है. इस कारण यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन जाता है. उन्होंने कहा, “उत्तराखंड का चीन के साथ बॉर्डर भले शांत दिखता हो, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह एक सीमावर्ती राज्य है. चीन के साथ हमारे LAC को लेकर मतभेद समय-समय पर सामने आते रहे हैं, जैसे बाराहोती क्षेत्र में.”

उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता..

अपने संबोधन में CDS ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों और पूर्व सैनिकों को देश की “आंखें” बताते हुए फिल्म ‘आंखें’ का मशहूर डायलॉग सुनाया, “उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की निगहबान हो आंखें.” उन्होंने कहा कि जब ये “आंखें” जागरूक रहेंगी, तो कोई भी देश हमारी सीमाओं को चुनौती नहीं दे पाएगा.

यह भी पढ़ें: 'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

सीमावर्ती इलाकों की आपूर्ति मजबूत होगी

VIDEO | Addressing the veterans at an event in Dehradun, Chief of Defence Staff Gen Anil Chauhan says, "Uttarakhand is a border state, sharing its borders with Nepal and China. Although there is peace at the border with China, some differences exist, and we should remain… pic.twitter.com/flNnZQvH60 October 11, 2025

जनरल चौहान ने यह भी बताया कि जल्द ही उत्तराखंड में कोऑपरेटिव सोसायटीज के जरिए सेना को स्थानीय उत्पादों की सप्लाई शुरू की जाएगी. इससे न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों की आपूर्ति मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक फायदा भी मिलेगा. गौरतलब है कि, CDS का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन सीमा पर हालात भले शांत हैं, लेकिन तनाव की आशंका हमेशा बनी रहती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.