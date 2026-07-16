'पहले ही बच्चों पर बोझ और कितना...' तीन भाषा नीति पर बोला सुप्रीम कोर्ट, CBSE को दिए ये सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि तीसरी भाषा लागू करनी है तो इसे पांचवीं या छठी कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि छात्र इसे आसानी से सीख और समझ सकें.

सुप्रीम कोर्ट की चिंता- नौवीं में बच्चों पर पहले ही पढ़ाई का बोझ और न बढ़ाया जाए.

कोर्ट ने कहा- पॉलिसी शुरू करनी है तो 5वीं या छठी से करें.

सीबीएसई ने नौवीं के छात्रों के लिए तीन भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है.

तीन में से दो भारतीय भाषा होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को नौवीं कक्षा के सिलेबस में तीन भाषा की पढ़ाई शामिल किए जाने की सीबीएसई की पॉलिसी पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि अगर छोटी क्लास से पॉलिसी शुरू की जाती तो बच्चों के लिए ज्यादा आसानी होती. कोर्ट ने कहा कि नौंवी क्लास में वैसे ही बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ होता है, जिसकी वजह से उनमें तनाव रहता है.

कोर्ट ने कहा- छोटी क्लास से लागू होनी चाहिए नीति

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार से कहा कि नौवीं कक्षा से तीसरी भाषा लागू नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि तीसरी भाषा लागू करनी है तो इसे पांचवीं या छठी कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि छात्र इसे आसानी से सीख और समझ सकें.

सीबीएसई ने नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें कम से कम दो भाषा भारतीय होनी चाहिए. सीबीएसई की इस पॉलिसी के खिलाफ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हालांकि, न तो यह सुनवाई सीबीएसई की नीति को लेकर दाखिल किसी याचिका पर हो रही थी और न ही यह बेंच सीधे तौर पर इस मामले की सुनवाई कर रही है. किसी और मामले में जब ऐसा ही मुद्दा आया तो बेंच ने यह बात कही.

CBSE की तीन भाषा नीति पर SC की अहम टिप्पणी

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद अहम टिप्पणी की है. उन्होंने केंद्र के वकील से कहा, 'भारत सरकार कृपया नौवीं कक्षा से तीसरी भाषा लागू न करे. वरना बेवजह छात्रों का तनाव बढ़ जाएगा. अगर आप कोई नई भाषा शुरू करना चाहते हैं, तो उसे पांचवीं या छठी कक्षा से लागू करें, न कि नौवीं कक्षा से. नौवीं में पहले ही पढ़ाई का तनाव होता है. यह तनाव आठवीं से ही शुरू हो जाता है.'

किस मामले में कोर्ट ने कही यह बात?

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है. याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने का निर्देश दिया गया था. तमिलनाडु सरकार लंबे समय से राज्य में जवाहर नवोदय स्कूलों की स्थापना का विरोध करती रही है. उसका कहना है कि इन स्कूलों में लागू थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर उसे आपत्ति है.

CBSE की भाषा नीति पर कोर्ट में अब तक क्या हुआ?

सीबीएसई की तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी एस मोहना की बेंच सुनवाई कर रही है. बेंच ने फिलहाल नीति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन सीबीएसई, केंद्र और एनसीईआरटी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

क्या है सीबीएसई की तीन भाषा नीति?

15 मई के सीबीएसई के सर्कुलर के अनुसार नौवीं कक्षा के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें दो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए. पहले 1 जुलाई से यह नियम लागू होना था, लेकिन बाद में तारीख बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई थी. इसमें 10वीं के छात्रों को राहत दी गई है. बोर्ड एग्जाम में इसे लेकर कोई परीक्षा नहीं होगी, आंतरिक अंकों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा.

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