पंजाब: DIG भुल्लर के ठिकानों पर CBI की रेड, 20 लाख कैश, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद

पंजाब कैडर के IPS अधिकारी और निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर के ठिकानों पर मंगलवार को CBI ने छापेमारी की. इस दौरान सीबीआई को 20 लाख रुपये से ज्यादा कैश और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के कागजात मिले. साथ ही टीम ने एक एप्पल लैपटॉप, दो मोबाइल फोन और एक सीसीटीवी डीवीआर भी जब्त किया.

सीबीआई ने यह तलाशी कार्रवाई पटियाला और लुधियाना जिलों में स्थित कुल सात ठिकानों पर एक साथ की. ये स्थान उन व्यक्तियों से जुड़े बताए जा रहे हैं जो कथित रूप से आरोपी अधिकारी की अवैध कमाई को अचल संपत्तियों और कारोबारी निवेशों में लगाने के लिए बेनामीदार या सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे.

CBI को छापेमारी के दौरान 20.5 लाख रुपये नकद के साथ 50 से अधिक संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद किए, जिनमें बिक्री विलेख, लेनदेन पत्र और निवेश प्रस्ताव शामिल हैं. कंपनी गठन और धन लेनदेन से जुड़ी फाइलें भी मिलीं, जो संपत्तियों को छिपाने और अवैध निवेश की ओर इशारा करती हैं.

जांच के लिए भेजे गए दस्तावेज

सीबीआई के अनुसार, सभी जब्त की गई वस्तुएं और दस्तावेज विधिक प्रक्रिया के तहत कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं. प्राथमिक जांच में यह संकेत मिला है कि आरोपी अधिकारी ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसे विभिन्न माध्यमों से निवेश किया गया. एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि तलाशी स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में की गई और सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया गया.

बता दें कि CBI ने 16 अक्टूबर को रोपड़ रेंज के डीआईजी के तौर पर तैनात भुल्लर को बिचौलिए कृषाणु शारदा के साथ गिरफ्तार किया था. उन पर स्क्रैप डीलर आकाश से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. शारदा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, जबकि डीआईजी भुल्लर को मोहाली में उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया.

पहले मिले 7.36 करोड़ रुपये कैश

इससे पहले चंडीगढ़ में भुल्लर के घर पर तलाशी के दौरान सीबीआई को 7.36 करोड़ रुपये कैश, 2.32 करोड़ के गहने, 26 ब्रांडेड और महंगी घड़ियां, साथ ही परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 50 अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त मिले थे.

