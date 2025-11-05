FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पंजाब: DIG भुल्लर के ठिकानों पर CBI की रेड, 20 लाख कैश, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद

पंजाब: DIG भुल्लर के ठिकानों पर CBI की रेड, 20 लाख कैश, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद

Bank Holiday: देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के मौके पर किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट

देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के मौके पर किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट

Rashifal 05 November 2025: मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल

छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर

Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत

Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत

Homeभारत

भारत

पंजाब: DIG भुल्लर के ठिकानों पर CBI की रेड, 20 लाख कैश, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद

इससे पहले DIG भुल्लर के घर पर तलाशी के दौरान सीबीआई को 7.36 करोड़ रुपये कैश, 2.32 करोड़ के गहने, 26 ब्रांडेड और महंगी घड़ियां जब्त की थीं.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 05, 2025, 12:05 AM IST

पंजाब: DIG भुल्लर के ठिकानों पर CBI की रेड, 20 लाख कैश, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद

DIG Harcharan Singh Bhullar

Add DNA as a Preferred Source

पंजाब कैडर के IPS अधिकारी और निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर के ठिकानों पर मंगलवार को CBI ने छापेमारी की. इस दौरान सीबीआई को 20 लाख रुपये से ज्यादा कैश और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के कागजात मिले. साथ ही टीम ने एक एप्पल लैपटॉप, दो मोबाइल फोन और एक सीसीटीवी डीवीआर भी जब्त किया.

 

सीबीआई ने यह तलाशी कार्रवाई पटियाला और लुधियाना जिलों में स्थित कुल सात ठिकानों पर एक साथ की. ये स्थान उन व्यक्तियों से जुड़े बताए जा रहे हैं जो कथित रूप से आरोपी अधिकारी की अवैध कमाई को अचल संपत्तियों और कारोबारी निवेशों में लगाने के लिए बेनामीदार या सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे.

CBI को छापेमारी के दौरान 20.5 लाख रुपये नकद के साथ 50 से अधिक संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद किए, जिनमें बिक्री विलेख, लेनदेन पत्र और निवेश प्रस्ताव शामिल हैं. कंपनी गठन और धन लेनदेन से जुड़ी फाइलें भी मिलीं, जो संपत्तियों को छिपाने और अवैध निवेश की ओर इशारा करती हैं.

जांच के लिए भेजे गए दस्तावेज
सीबीआई के अनुसार, सभी जब्त की गई वस्तुएं और दस्तावेज विधिक प्रक्रिया के तहत कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं. प्राथमिक जांच में यह संकेत मिला है कि आरोपी अधिकारी ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसे विभिन्न माध्यमों से निवेश किया गया. एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि तलाशी स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में की गई और सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया गया.

बता दें कि CBI ने 16 अक्टूबर को रोपड़ रेंज के डीआईजी के तौर पर तैनात भुल्लर को बिचौलिए कृषाणु शारदा के साथ गिरफ्तार किया था. उन पर स्क्रैप डीलर आकाश से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. शारदा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, जबकि डीआईजी भुल्लर को मोहाली में उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया.

पहले मिले 7.36 करोड़ रुपये कैश
इससे पहले चंडीगढ़ में भुल्लर के घर पर तलाशी के दौरान सीबीआई को 7.36 करोड़ रुपये कैश, 2.32 करोड़ के गहने, 26 ब्रांडेड और महंगी घड़ियां, साथ ही परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 50 अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त मिले थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
पंजाब: DIG भुल्लर के ठिकानों पर CBI की रेड, 20 लाख कैश, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद
पंजाब: DIG भुल्लर के ठिकानों पर CBI की रेड, 20 लाख कैश, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद
Bank Holiday: देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के मौके पर किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट
देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के मौके पर किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट
Rashifal 05 November 2025: मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन 
लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान
कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत
Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत
भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसके पीछे का रहस्य
भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसके पीछे का रहस्य
Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE