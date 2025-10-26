लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

CBI ने विदेश और गृह मंत्रालय के सहयोग से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वांछित अपराधी लखविंदर कुमार को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाने में सफलता पाई. दिल्ली पहुंचने पर उसे हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा लखविंदर कुमार आखिरकार भारत वापस ला लिया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसे अमेरिका से डिपोर्ट करवाया. यह ऑपरेशन भारत और अमेरिकी एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय का उदाहरण माना जा रहा है. इस डेवलपमेंट से एक बार फिर साफ हुआ है कि भारत अब सीमाओं से बाहर छिपे अपराधियों को भी न्याय के दायरे में लाने के लिए सक्रिय रणनीति अपना रहा है.

कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज

लखविंदर कुमार के खिलाफ हरियाणा में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. उस पर वसूली, धमकाने, अवैध हथियार रखने और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जाता है. हरियाणा पुलिस ने CBI से इस मामले में सहायता मांगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया. इसी नोटिस के आधार पर अमेरिकी एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 अक्टूबर 2025 को उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया.

विदेशी कनेक्शन का भी पता लगाया जाएगा

दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही हरियाणा पुलिस की विशेष टीम ने उसे हिरासत में ले लिया. आगे की कानूनी कार्रवाई अब भारत में पूरी की जाएगी. माना जा रहा है कि लखविंदर से पूछताछ के दौरान गैंग की नेटवर्किंग, वित्तीय स्रोतों और विदेशी कनेक्शन का भी पता लगाया जाएगा. यह गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक अहम कदम मानी जा रही है.

The Central Bureau of Investigation (CBI), in collaboration with MEA and MHA, has successfully coordinated the return of wanted fugitive Lakhvinder Kumar on 25.10.2025 from the United States of America.

Lakhvinder Kumar is wanted by Haryana Police in multiple criminal cases… pic.twitter.com/kckV9RF6b1 — ANI (@ANI) October 25, 2025

130 से अधिक भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है

सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों की मदद से 130 से अधिक भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है. लखविंदर की वापसी इसी मिशन की अगली बड़ी सफलता है. इससे साफ संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत अब अपराधियों के खिलाफ कहीं अधिक सख्त और ठोस रुख अपना रहा है.

