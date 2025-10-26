FacebookTwitterYoutubeInstagram
लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

Bihar Election 2025: बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

Chhath Kharna 2025: छठ के दूसरे दिन आज खरना पर बनेगा रसियाव और पूड़ी, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?

2 दिन में भारत के इस राज्य में बड़े चक्रवाती तूफान का खतरा, 24 घंटे का अलर्ट जारी

क्या जुओं की वजह से हुई थी Napoleon के 3 लाख सैनिकों की मौत? 213 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बिहार की इस सीट पर 'C' फैक्टर पर टिकी है राजनीति, 15 साल से RJD के किले को नहीं भेद पाई कोई पार्टी

सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप

Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट

Bihar Election 2025: बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

Chhath Kharna 2025: छठ के दूसरे दिन आज खरना पर बनेगा रसियाव और पूड़ी, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

CBI ने विदेश और गृह मंत्रालय के सहयोग से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वांछित अपराधी लखविंदर कुमार को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाने में सफलता पाई. दिल्ली पहुंचने पर उसे हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

Latest News

राजा राम

Oct 26, 2025, 07:49 AM IST

 लखविंदर कुमार

कुख्यात गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा लखविंदर कुमार आखिरकार भारत वापस ला लिया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसे अमेरिका से डिपोर्ट करवाया. यह ऑपरेशन भारत और अमेरिकी एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय का उदाहरण माना जा रहा है. इस डेवलपमेंट से एक बार फिर साफ हुआ है कि भारत अब सीमाओं से बाहर छिपे अपराधियों को भी न्याय के दायरे में लाने के लिए सक्रिय रणनीति अपना रहा है. 

कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज

लखविंदर कुमार के खिलाफ हरियाणा में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. उस पर वसूली, धमकाने, अवैध हथियार रखने और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जाता है. हरियाणा पुलिस ने CBI से इस मामले में सहायता मांगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया. इसी नोटिस के आधार पर अमेरिकी एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 अक्टूबर 2025 को उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया. 

विदेशी कनेक्शन का भी पता लगाया जाएगा

दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही हरियाणा पुलिस की विशेष टीम ने उसे हिरासत में ले लिया. आगे की कानूनी कार्रवाई अब भारत में पूरी की जाएगी. माना जा रहा है कि लखविंदर से पूछताछ के दौरान गैंग की नेटवर्किंग, वित्तीय स्रोतों और विदेशी कनेक्शन का भी पता लगाया जाएगा. यह गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक अहम कदम मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: 75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

130 से अधिक भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है

सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों की मदद से 130 से अधिक भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है. लखविंदर की वापसी इसी मिशन की अगली बड़ी सफलता है. इससे साफ संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत अब अपराधियों के खिलाफ कहीं अधिक सख्त और ठोस रुख अपना रहा है. 

