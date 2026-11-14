'गोधरा ट्रेन अग्निकांड साजिश के तहत हुआ', सोनिया गांधी के दावे को CBI के Ex-स्पेशल डायरेक्टर ने बताया गलत; लालू यादव को लेकर क्या कहा?

27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के कोच S-6 में आग लग गई थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे कारसेवकों समेत 59 लोग मारे गए थे.

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में गोधरा ट्रेन अग्निकांड का भी जिक्र हुआ है, जिसमें आग लगने की वजह को 'विवादित' बताया गया. सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने सोनिया गांधी के इस दावे को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और फॉरेंसिक सबूतों से आग लगने के कारणों का पता चल चुका है.

ANI को दिए इंटरव्यू में राकेश अस्थाना ने कहा, 'यह पूरी तरह गलत है, कोर्ट में साबित हो चुका है. अब भी अगर कोई इस पर शक कर रहा है तो यह पॉलिटिकल वजहों से है. इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता.'

सोनिया गांधी ने किताब में क्या लिखा?

सोनिया गांधी ने किताब में लिखा, 'दंगे तब शुरू हुए जब साबरमती एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लगा दी गई और 59 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई. ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही थी, जिसमें हिंदू कारसेवक और राम मंदिर के वॉलंटियर थे. आग लगने का कारण विवादित है, लेकिन इसके बाद हिंसा राज्य के कई हिस्सों में फैल गई.'

SIT को लीड कर रहे थे राकेश अस्थाना

राकेश अस्थाना ने बताया, 'गुजरात सीआईडी की क्राइम टीम ने इसकी जांच शुरू की, जो 2008 तक चली. मैं उस एसआईटी को लीड कर रहा था. साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर डॉ. आरके राघवन की लीडरशिप में एसआईटी बनाई, जिसमें यूपी के रिटायर्ड डीजीपी डॉ. सीबी सतपति भी शामिल थे.'

गुजरात SIT की जांच को किया गया इन्वेस्टिगेट: अस्थाना

गुजरात पुलिस की एसआईटी ने जो जांच की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को फिर से इन्वेस्टिगेट करने का आदेश दिया. अस्थाना ने कहा, 'उन्होंने पूरी जांच दोबारा की. असल में उन्होंने हमारी भी जांच की. हमने उन्हें बताया कि जांच कैसे हुई थी. वे साइट पर गए, सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया. वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें गुजरात पुलिस की जांच में कोई कमी नहीं मिली. इस एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर की, जिसे टॉप कोर्ट ने मान लिया. इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्रायल आगे बढ़ा और 2011 में सजा का ऐलान हुआ.'

राकेश अस्थाना ने नानावती कमीशन का भी जिक्र किया, जिसने गोधरा की घटना की डिटेल में जांच की और इस नतीजे पर पहुंचा कि आग जानबूझकर साजिश के तहत लगाई गई थी.

44,000 एफिडेविट-1000 गवाहों के बाद आई नानावती कमीशन की रिपोर्ट

उन्होंने कहा, 'घटना के बाद गुजरात सरकार ने जांच के लिए मार्च 2002 में केजी शाह कमीशन बनाया. बाद में मई में जस्टिस नानावती को कमीशन का हेड बनाया गया. कमीशन ने हर चीज की बारीकी से जांच की. जांच के दो अहम हिस्से थे. 1- गोधरा की घटना. 2- दंगे. इसकी रिपोर्ट में भी नतीजा निकला कि यह पहले से तय साजिश के तहत हुआ और आग जानबूझकर लगाई गई. कमीशन इन नतीजों पर 44 हजार एफिडेविट और एक हजार से ज्यादा गवाहों से पूछताछ के बाद इन नतीजों पर पहुंचा.'

जस्टिस यूसी बनर्जी कमेटी ने इस आग की घटना को एक्सीडेंटल बताया. सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर ने कहा, 'कमेटी ने कहा कि आग गलती से लगी थी. कोच में स्टोव रखा था, जोकि आग की वजह बना.' इस कमेटी की रिपोर्ट को गुजरात हाई कोर्ट में 2005-06 में चुनौती दी गई, जिसके बाद अदालत ने इस कमेटी को असंवैधानिक बताया.

राकेश अस्थाना ने लालू यादव पर लगाया आरोप

गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच करने वाली एसआईटी के हेड रहे राकेश अस्थाना ने लालू यादव पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब केंद्र में सरकार बदली और लालू यादव रेलमंत्री बने तो उन्होंने जस्टिस यूसी बनर्जी कमेटी बनाई, जिसके जरिए वो मुझे फंसाना चाहते थे.

राकेश अस्थाना ने कहा, 'उस समय मेरे एक हॉस्टल मेट थे, जो दिल्ली में मीडिया में सीनियर लेवल पर थे. उनकी लालूजी से बात हुई होगी तो उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि इस कमीशन के नाम पर वे आपको इसमें फंसा सकते हैं. आपको अलर्ट रहना होगा.'

जब राकेश अस्थाना से पूछा गया कि क्या आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के कमेटी बनाने के फैसले के पीछे कोई पर्सनल या पॉलिटिकल मकसद का शक तो उन्होंने इस पर कोई कमेंट करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, 'मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ हुआ है.'

ट्रेन अग्निकांड में हुई थी 59 की मौत

27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S-6 में आग लग गई थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे कारसेवकों समेत 59 लोग मारे गए थे. इस घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी.

ये भी पढ़ें- Chhath Puja 2026: दिल्ली से बिहार जाने वाली फ्लाइट का किराया 40 हजार! 400% तक बढ़ा फेयर, CTI की मांग- अपर कैप लगाए सरकार