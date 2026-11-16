ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी, 50 लाख की घूस, 12 लाख लेते पकड़े गए NCB के दो अफसर, CBI के जाल में कैसे फंसे?

एनडीपीएस मामले में फंसाने का डर दिखाकर एनसीबी अफसरों ने 50 लाख की घूस मांगी. सौदा 25 लाख में तय हुआ और पहली किस्त लेते ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली में घूस लेने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के 2 सब-इंस्पेक्टर को पकड़ा है. 14 नवंबर 2026 को CBI को इस मामले में एक शिकायत मिली थी. शिकायत करने वाले शख्स का आरोप था कि NCB का एक जांच अफसर उसे NDPS एक्ट के एक केस में बेवजह फंसाने की धमकी दे रहा था.

आरोप है कि अफसर ने इस केस से बचाने के बदले उससे घूस मांगी थी. शिकायत मिलने के बाद CBI ने मामले की जांच की और जाल बिछाकर दोनों अफसरों को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

50 लाख की घूस 25 लाख में तय हुई

सीबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के हिसाब से रिश्वत का यह पूरा खेल 50 लाख रुपये से शुरू हुआ था. आरोपी सब-इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया था कि अगर 50 लाख रुपये नहीं दिए गए तो एनडीपीएस कानून की गंभीर धाराओं में नाम शामिल कर दिया जाएगा. शिकायतकर्ता ने इस बात की सूचना सीबीआई तक पहुंचाई.

सीबीआई ने जब शुरुआती जांच किया तो पाया कि आरोपी अफसर 25 लाख रुपये घूस लेने पर राजी हो गया था. इसके साथ ही यह तय हुआ था कि पहली किस्त के तौर पर 12 लाख रुपये तुरंत दिए जाएंगे. 14 नवंबर 2026 को आरोपी सब-इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए सीबीआई ने जाल बिछाया. इस दौरान NCB के ही एक दूसरे सब-इंस्पेक्टर के जरिए आरोपी ने शिकायत करने वाले शख्स से 12 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और ठीक उसी वक्त सीबीआई टीम ने छापा मारकर दोनों अफसरों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार हुए दोनों अधिकारी कौन हैं?

सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार पकड़े गए पहले मुख्य आरोपी का नाम अजीत सिंह मीणा है. अजीत सिंह मीणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की दिल्ली जोनल यूनिट, आर.के. पुरम नई दिल्ली में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे और वही एनडीपीएस मामले के जांच अधिकारी भी थे. गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपी अधिकारी की पहचान सुमीत कुमार के रूप में हुई है. सुमीत कुमार भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सब-इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं.

अदालत ने क्या फैसला सुनाया?

सीबीआई ने दोनों सब-इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी. 14 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद सीबीआई दोनों आरोपियों को सक्षम अदालत के सामने लेकर पहुंची. कोर्ट में सीबीआई के वकीलों ने मामले की गंभीरता और रिश्वत की रकम का ब्योरा सामने रखा.

सीबीआई ने अदालत से कहा कि इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए दोनों अफसरों से पूछताछ जरूरी है. अदालत ने सीबीआई की दलीलों को माना और दोनों आरोपी अफसरों अजीत सिंह मीणा तथा सुमीत कुमार को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.

सीबीआई आगे क्या जांच कर रही है?

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई इस बात की गहराई से छानबीन में जुटी है कि क्या रिश्वतखोरी के इस नेटवर्क में कुछ और बड़े अफसर भी शामिल हैं. इसके अलावा सीबीआई यह भी पता लगा रही है कि क्या इन दोनों सब-इंस्पेक्टरों ने पहले भी एनडीपीएस कानून के नाम पर लोगों को डराकर घूस वसूली है. एनडीपीएस जैसे सख्त और गंभीर कानून के नाम पर आम लोगों को फंसाने की धमकी देना और पैसे मांगना बेहद संगीन मामला है.

सीबीआई ने कहा है कि सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. इसके साथ ही सीबीआई ने देश के नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक उनसे किसी काम के बदले घूस मांगता है या भ्रष्टाचार करता है, तो बिना डरे आगे आएं और तुरंत इसकी रिपोर्ट सीबीआई को दें.



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