FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा लोन फ्रॉड, ₹2,434 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, बैंकिंग सेक्टर में मचा हड़कंप

पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा लोन फ्रॉड, ₹2,434 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, बैंकिंग सेक्टर में मचा हड़कंप

Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Deepti Sharma: बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?

Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?

Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!

Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!

भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा

भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा

Homeभारत

भारत

Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 26, 2025, 11:17 PM IST

Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Unnao Rape Case

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. CBI का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का गहराई से अध्ययन करने के बाद उसे चुनौती देना जरूरी है. यह मामला पहले से ही देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. 

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने हाल ही में सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत दी थी. CBI अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करने का फैसला लिया गया. एजेंसी का मानना है कि यह मामला गंभीर है और पीड़िता व उसके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इससे पहले CBI के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी. CBI ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने हाई कोर्ट में समय रहते जवाब और लिखित दलीलें दाखिल की थीं. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा. वह बलात्कार पीड़िता की पिता के मौत के मामले में मिली 10 साल की सजा के तहत अभी भी जेल में बंद है.

यह भी पढ़ें: क्या होता है Dashcam, जिसने खोल दी IT मैनेजर से गैंगरेप की पोल, शरीर पर मिले हैवानियत के निशान

यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था

गौरतलब है कि सेंगर ने अपनी उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसका CBI और पीड़िता के परिवार ने कड़ा विरोध किया था. परिवार ने अदालत के सामने सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बताए थे. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सजा निलंबित की थी कि सेंगर अब तक करीब सात साल पांच महीने जेल में बिता चुका है. अदालत ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई थी. बताते चलें, कुलदीप सेंगर को दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2019 के आदेश के बाद यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था. 

इनपुट- पीटीआई 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?
Priyanka-Katrina से आलिया-श्रद्धा कपूर तक, 2025 में फिल्मी पर्दे से गायब रहीं ये 6 टॉप एक्ट्रेस?
Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!
Salman Khan Birthday: वो फिल्म जिसने बदल दी सलमान खान की किस्मत, बैकग्राउंड डांसर से बन गए सुपरस्टार!
भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा
भारत का सबसे ताकतवर रक्षा अधिकारी, जिसके हाथ में होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का जिम्मा
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट
8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
MORE
Advertisement