Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. CBI का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का गहराई से अध्ययन करने के बाद उसे चुनौती देना जरूरी है. यह मामला पहले से ही देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने हाल ही में सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत दी थी. CBI अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करने का फैसला लिया गया. एजेंसी का मानना है कि यह मामला गंभीर है और पीड़िता व उसके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इससे पहले CBI के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी. CBI ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने हाई कोर्ट में समय रहते जवाब और लिखित दलीलें दाखिल की थीं. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा. वह बलात्कार पीड़िता की पिता के मौत के मामले में मिली 10 साल की सजा के तहत अभी भी जेल में बंद है.

यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था

गौरतलब है कि सेंगर ने अपनी उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसका CBI और पीड़िता के परिवार ने कड़ा विरोध किया था. परिवार ने अदालत के सामने सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बताए थे. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सजा निलंबित की थी कि सेंगर अब तक करीब सात साल पांच महीने जेल में बिता चुका है. अदालत ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई थी. बताते चलें, कुलदीप सेंगर को दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2019 के आदेश के बाद यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था.

