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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CBSE की तीन भाषा नीति पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में बोला केंद्र- लागू करने पर काम कर रहे, आपके सुझावों को...

20 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीएसई की लैंगुएज पॉलिसी की वजह से बच्चों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए. पॉलिसी लाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि इसे किस तरह से लागू किया जा रहा है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 03, 2026, 06:03 PM IST

CBSE की तीन भाषा नीति पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में बोला केंद्र- लागू करने पर काम कर रहे, आपके सुझावों को...

सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)

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सीबीएसई की तीन भाषा नीति पर केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर काम कर रही है. सीबीएसई ने नौवीं कक्षा में तीन भाषा अनिवार्य किए जाने को लेकर मई में एक नोटिस जारी किया था, जिसे कुछ अभिभावकों और छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को इस मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह तीन भाषा लागू करने की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नीति को लागू करने के बारे में उसके सुझावों पर काम कर रही है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हईं. उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को बताया कि सीबीएसई अलग-अलग तौर-तरीकों पर काम कर रहा है इसलिए उसे थोड़ा समय चाहिए. इसके बाद बेंच ने सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दी. 20 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीएसई की लैंगुएज पॉलिसी की वजह से बच्चों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए. कोर्ट ने इस समस्या का समाधान निकालने का सरकार को निर्देश दिया था क्योंकि अभिभावक इसे लेकर लेकर चिंता में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉलिसी लाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि इसे किस तरह से लागू किया जा रहा है.

कोर्ट ने कहा था, 'आप इनमें से कुछ समस्याओं पर फिर से विचार कर सकते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि देर-सबेर इसे लागू करना ही होगा; इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसे कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जाए ताकि जो भी रुकावटें या बाधाएं आ रही हैं, उनका कोई समाधान निकाला जा सके.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बात जिस पर विचार किया जाना था, वह यह थी कि उपलब्ध भाषा विकल्पों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन ढांचा कैसे तैयार किया जाए.

सीबीएसई ने 15 मई को नौवीं कक्षा में तीन भाषा नीति लागू करने को लेकर जारी नोटिस में कहा था कि एक जुलाई से नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है. तीन में कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए. सीबीएसई की यह पॉलिसी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' और 'राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा पाठ्यचर्या प्रारुप 2023' के अनुरूप बनाने की कोशिश का हिस्सा है. 

नोटिस के अनुसार, जो छात्र विदेशी भाषा चुनना चाहते हैं, वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे पहले दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हों या वे फिर अतिरिक्त चौथी भाषा के तौर पर ले सकते हैं.  बोर्ड ने कहा है कि जब तक खास आर3 पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक नौवीं कक्षा के छात्र चुनी हुई भाषा की छठी की आर3 पाठ्यपुस्तक (2026-27 संस्करण) का इस्तेमाल करेंगे.

 

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