भारतीय एयरलाइंस पिछले कुछ समय से धमकियों के दौर से गुजर रही हैं. लगभग तीन हफ्तों में 300 से ज्यादा भारतीय एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी हैं. इस बीच एयर इंडिया (Air India) की एक फ्लाइट में जिंदा कारतूस मिला है. यह फ्लाइट दुबई से दिल्ली आ रही थी. यात्रियों की सीट में यह कारतूस रखा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि 27 अक्टूबर 2024 को दुबई से दिल्ली पहुंची फ्लाइट AI916 में यात्रियों की एक सीट की पॉकेट में कारतूस बरामद हुआ. हालांकि उस समय यात्री फ्लाइट से सुरक्षित उतर गए थे. एयर इंडिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इसकी शिकायत IGI एयरपोर्ट पुलिस से की.

जांच में जुटी IGI एयरपोर्ट पुलिस

एयरपोर्ट पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस जांच करने में जुटी है कि उस दिन इस सीट पर कौन बैठा था. इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर गहन जांच के बावजूद जिंदा कारतूस फ्लाइट के अंदर तक कैसे पहुंचा.

"One ammunition cartridge was found in the pocket of a seat of our flight AI916 after it had landed from Dubai at Delhi on 27 October 2024 and all passengers had safely disembarked. A complaint was immediately lodged with the Airport Police by Air India strictly adhering to the…