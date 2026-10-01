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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

PM मोदी से लेकर ट्रंप-नेतन्याहू तक हुए भारतीय पायलट स्मित मच्छार के मुरीद, किसने क्या कहा?

फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय कैप्टन पायलट स्मित मच्छार पर साथी पायलट ने चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हालात संभाले और यात्रियों की मदद से हमलावर को काबू कराया.

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Gaurav Barar

Updated : Oct 01, 2026, 09:59 AM IST

PM मोदी से लेकर ट्रंप-नेतन्याहू तक हुए भारतीय पायलट स्मित मच्छार के मुरीद, किसने क्या कहा?

कैप्टन स्मित मच्छार को सऊदी अरब में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. (Image- LinkedIn/Smit Machchhar)

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फ्लाईदुबई की फ्लाइट में बुधवार (30 सितंबर 2026) को जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया. हजारों फीट की ऊंचाई पर एक विमान आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था. अंदर 174 से ज्यादा लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे. तभी अचानक कॉकपिट से चीखने की आवाज आई, कुछ सेकंड में विमान तेजी से नीचे आने लगता है और फिर पता चलता है कि खतरा बाहर नहीं, बल्कि कॉकपिट के अंदर है. 

फ्लाइट में पायलट पर साथी ने किया हमला

प्लेन में मौजूद भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर उन्हीं के साथी पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था. घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छार ने कुछ यात्री और दूसरे क्रू मेंबर के जरिए हमलावर को काबू करवाया. जिसके बाद विमान सऊदी अरब में सुरक्षित उतारा गया. 

यही वजह है कि अब कैप्टन स्मित मच्छार का नाम दुनियाभर में चर्चा में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने उनकी बहादुरी की तारीफ की है. 

दुबई से तेल अवीव जा रही थी फ्लाइट

पहले आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं. जो कि फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में हुई. विमान दुबई से तेल अवीव जा रहा था और उसमें 174 से ज्यादा लोग सवार थे. उड़ान के दौरान कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच अचानक झड़प शुरू हो गई.

इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर चाकू से हमला किया. हमले के बाद विमान तेजी से नीचे आने लगा. फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, 34 हजार फीट पर उड़ रहा विमान एक मिनट में ही करीब 17 हजार फीट नीचे आ गया. 

captain smitकैप्टन स्मित मच्छार (Image Source- X/@IsraelMFA)

हाईजैक का इमरजेंसी सिग्नल भेजा

हालात इतने बिगड़ गए कि विमान से इमरजेंसी सिग्नल भी भेजे गए. पहले 7700 आपातकालीन कोड और फिर 7500 भेजा गया. 7700 सामान्य आपात स्थिति का संकेत है, जबकि 7500 का इस्तेमाल संभावित अवैध हस्तक्षेप या हाईजैक जैसी स्थिति के लिए किया जाता है.  

बचाने निकल पड़े इजरायली फाइटर जेट्स

इमरजेंसी सिग्नल आते ही एक तरफ इजरायली फाइटर जेट्स मदद के लिए निकल पड़े, दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई. वहीं प्लेन में मौजूद यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है. तभी कॉकपिट से शोर सुनाई दिया. कुछ यात्री आगे बढ़े और उन्होंने कॉकपिट तक पहुंचने की कोशिश की. इसी बीच घायल कैप्टन स्मित ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. यही वह पल था जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया.  

सऊदी अरब में सुरक्षित उतारा विमान

यात्रियों और क्रू को अंदर पहुंचने का मौका मिला और हमलावर को काबू कर लिया गया. विमान में सादे कपड़ो में मौजूद अतिरिक्त पायलटों ने इसके बाद फ्लाइट का नियंत्रण संभाला और उसे इजरायल की जगह सऊदी अरब के ताबुक में सुरक्षित उतारा. रिपोर्ट के मुताबिक, को-पायलट ओमान का नागरिक बताया जा रहा है. जिसके नाम की जानकारी सामने नहीं आई है. 

दोनों पायलट अस्पताल में भर्ती

घायल कैप्टन स्मित की हालत गंभीर थी. विमान में मौजूद एक डेंटिस्ट ने भी उनकी मदद की. को-पायलट भी घटना में घायल हुआ है. विमान के सुरक्षित उतरने के बाद दोनों पायलटों को सऊदी अरब में अस्पताल में भर्ती कराया गया. कैप्टन स्मित की हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं, इजरायली मीडिया के मुताबिक, ये घटना 9/11 जैसी हो सकती थी. आतंकी हमले की आशंका को लेकर भी इजरायली एजेंसियां जांच कर रही हैं.

पीएम मोदी ने बताया ‘हीरो’

घटना सामने आने के बाद भारत में भी कैप्टन स्मित की बहादुरी की चर्चा होने लगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि बेहद खतरनाक स्थिति में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया. उन्होंने कैप्टन के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की. 

pm modi

पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कैप्टन स्मित मच्छार की तारीफ की. नेतन्याहू ने 174 से ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें सच्चा हीरो बताया और उनके जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की. 

israel pm

डोनाल्ड ट्रंप ने भी की तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी. नेतन्याहू से बातचीत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि घायल पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर मदद के लिए रास्ता बनाया और इसी वजह से यात्री अंदर पहुंच सके. ट्रंप ने कैप्टन स्मित को हीरो बताया. हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वह घटना की जानकारी नेतन्याहू और अन्य लोगों से मिली जानकारी के आधार पर बता रहे हैं और उन्होंने खुद सभी विवरणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है. 

trump

कौन हैं कैप्टन स्मित मच्छार?

स्मित मच्छार एक अनुभवी कमर्शियल पायलट हैं. उनके पास 13 साल से ज्यादा का विमान उड़ाने का अनुभव है और उन्होंने करीब 9,750 घंटे उड़ान भरी है. इससे पहले वह करीब 11 साल तक स्पाइसजेट के साथ जुड़े रहे. वहां वह कमांडर के साथ-साथ लाइन ट्रेनिंग कैप्टन की भूमिका में भी रहे, यानी दूसरे पायलटों की ट्रेनिंग और मूल्यांकन से जुड़े काम करते थे.

जून 2022 में उन्होंने फ्लाईदुबई ज्वाइन की और बोइंग 737 विमानों पर कैप्टन के तौर पर उड़ान भरने लगे. इतने लंबे अनुभव के बावजूद 30 सितंबर की उड़ान उनके करियर की सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक बन गई. 

हमेशा याद रहेगी स्मित मच्छार का ये बहादुरी

घटना की जांच जारी है. फ्लाईदुबई ने जांच के दौरान इजरायल से जुड़ी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है. लेकिन इस पूरी कहानी में एक तस्वीर सबसे ज्यादा याद रहेगी- एक घायल पायलट, हजारों फीट ऊपर उड़ता विमान और सामने जिंदगी-मौत का सवाल. 

ऐसे वक्त में कॉकपिट का दरवाजा खोलने का फैसला यात्रियों तक मदद पहुंचाने में अहम साबित हुआ. और शायद इसी वजह से आज दुनिया उन्हें सिर्फ एक पायलट के तौर पर नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पर याद कर रही है जिसने बेहद मुश्किल घड़ी में बड़ी जिम्मेदारी निभाई. 

ये भी पढ़ें- फ्लाइट में यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले पायलट पर होती है कौन-कौन सी कार्रवाई? जानिये किस देश में क्या हैं नियम 

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