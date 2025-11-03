राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राजधानी दिल्ली के कई निगरानी स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता को 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई.

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है. दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है. इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. रविवार को AQI एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुँच गया. दिल्ली में एम्स और आसपास के इलाकों में AQI 421 दर्ज किया गया. 421 का AQI गंभीर माना जाता है. बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेने और आँखों में तकलीफ के मामले सामने आए हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राजधानी दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया, जबकि कुछ इलाके 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुँच गए. सुबह करीब 8 बजे, आनंद विहार (298), अलीपुर (258), अशोक विहार (404), चांदनी चौक (414), द्वारका सेक्टर-8 (407), आईटीओ (312), मंदिर मार्ग (367), ओखला फेज-2 (382), पटपड़गंज (378), पंजाबी बाग (403), आरके पुरम (421), लोधी रोड (364), रोहिणी (415) और सिरी फोर्ट (403) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दर्ज किया गया. इनमें से ज़्यादातर रीडिंग ने शहर को 'गंभीर' या 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा.

इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के दस्तक देते ही वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है. रविवार को हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुँच गई. सुबह की शुरुआत कोहरे और हल्की धुंध के साथ हुई, जिससे साँस लेना मुश्किल हो गया. दिन भर हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है. इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 421 दर्ज किया गया.

श्वसन संबंधी समस्याओं में वृद्धि

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अनुमान लगाया है कि मंगलवार तक वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी. इससे सांस लेने में दिक्कत होगी और लोगों की आँखों में जलन भी हो सकती है.

वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. 1 नवंबर से राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला लिया है. आयोग ने सभी सीमा चौकियों पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी वाहन नियमों का उल्लंघन न करे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से



