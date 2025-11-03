FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल. सरकारी अस्पतालों की OPD भी बंद रहेंगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...

राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...

Womens ODI World Cup 2025: पीएम मोदी-सुंदर पिचाई से सचिन तेंदुलकर तक, टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इन हस्तियों ने दी बधाई

Womens ODI World Cup 2025: पीएम मोदी-सुंदर पिचाई से लेकर विराट व सचिन तेंदुलकर तक, टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इन हस्तियों ने दी बधाई

IND-w vs SA-w Final: 52 साल में ट्रॉफी जीतने वाली पहली कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर, फाइनल के बाद दिया बड़ा बयान

IND-w vs SA-w Final: 52 साल में ट्रॉफी जीतने वाली पहली कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर, फाइनल के बाद दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी

Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी

ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

Homeभारत

भारत

राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राजधानी दिल्ली के कई निगरानी स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता को 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 03, 2025, 06:57 AM IST

राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...

राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है

Add DNA as a Preferred Source

 राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है. दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है. इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. रविवार को AQI एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुँच गया. दिल्ली में एम्स और आसपास के इलाकों में AQI 421 दर्ज किया गया. 421 का AQI गंभीर माना जाता है. बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेने और आँखों में तकलीफ के मामले सामने आए हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राजधानी दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया, जबकि कुछ इलाके 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुँच गए. सुबह करीब 8 बजे, आनंद विहार (298), अलीपुर (258), अशोक विहार (404), चांदनी चौक (414), द्वारका सेक्टर-8 (407), आईटीओ (312), मंदिर मार्ग (367), ओखला फेज-2 (382), पटपड़गंज (378), पंजाबी बाग (403), आरके पुरम (421), लोधी रोड (364), रोहिणी (415) और सिरी फोर्ट (403) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दर्ज किया गया. इनमें से ज़्यादातर रीडिंग ने शहर को 'गंभीर' या 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा.

इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के दस्तक देते ही वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है. रविवार को हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुँच गई. सुबह की शुरुआत कोहरे और हल्की धुंध के साथ हुई, जिससे साँस लेना मुश्किल हो गया. दिन भर हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है. इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 421 दर्ज किया गया.

श्वसन संबंधी समस्याओं में वृद्धि

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अनुमान लगाया है कि मंगलवार तक वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी. इससे सांस लेने में दिक्कत होगी और लोगों की आँखों में जलन भी हो सकती है.

वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. 1 नवंबर से राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला लिया है. आयोग ने सभी सीमा चौकियों पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी वाहन नियमों का उल्लंघन न करे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से


 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...
Womens ODI World Cup 2025: पीएम मोदी-सुंदर पिचाई से सचिन तेंदुलकर तक, टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इन हस्तियों ने दी बधाई
Womens ODI World Cup 2025: पीएम मोदी-सुंदर पिचाई से लेकर विराट व सचिन तेंदुलकर तक, टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इन हस्तियों ने दी बधाई
IND-w vs SA-w Final: 52 साल में ट्रॉफी जीतने वाली पहली कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर, फाइनल के बाद दिया बड़ा बयान
IND-w vs SA-w Final: 52 साल में ट्रॉफी जीतने वाली पहली कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर, फाइनल के बाद दिया बड़ा बयान
Lucknow: ज्वेलरी शोरूम से 2.5 KG सोना लेकर फुर्र हो गई महिला कर्मचारी, CCTV से खुला राज
Lucknow: ज्वेलरी शोरूम से 2.5 KG सोना लेकर फुर्र हो गई महिला कर्मचारी, CCTV से खुला राज
IND-w vs SA-w Final Highlights: दीप्ति के ऑलराउंड प्रदर्शन के आगे ढेर हुई अफ्रीका, 52 रनों से टीम इंडिया ने अपने नाम की पहली ट्रॉफी
दीप्ति के ऑलराउंड प्रदर्शन के आगे ढेर हुई अफ्रीका, 52रनों से टीम इंडिया ने अपने नाम की पहली ट्रॉफी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी
Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी
ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल
ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल
IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स
IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स
मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख
मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख
FASTag अपडेट अब मिनटों में! NHAI का नया KYC सिस्टम करेगा काम आसान
FASTag अपडेट अब मिनटों में! NHAI का नया KYC सिस्टम करेगा काम आसान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE