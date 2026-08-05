FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Mitchell Starc Records: मिचेल स्टार्क के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं कपिल देव और डेल स्टेन का रिकॉर्ड

Mitchell Starc Records: मिचेल स्टार्क के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं कपिल देव और डेल स्टेन का रिकॉर्ड

धीरे-धीरे 'ठंडी कब्र' बनता जा रहा है प्लूटो, सूर्य से बढ़ती दूरी का वैज्ञानिकों ने बताया खौफनाक अंजाम

धीरे-धीरे 'ठंडी कब्र' बनता जा रहा है प्लूटो, सूर्य से बढ़ती दूरी का वैज्ञानिकों ने बताया खौफनाक अंजाम

क्या कनाडा की सख्त वीजा नीति से पंजाब में बढ़ेगी युवा वोटर्स की संख्या? समझे प्वाइंट टू प्वाइंट

क्या कनाडा की सख्त वीजा नीति से पंजाब में बढ़ेगी युवा वोटर्स की संख्या? समझे प्वाइंट टू प्वाइंट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?

घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?

10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?

10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?

मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा

मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या कनाडा की सख्त वीजा नीति से पंजाब में बढ़ेगी युवा वोटर्स की संख्या? समझे प्वाइंट टू प्वाइंट

पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव पर कनाडा के सख्त वीजा नियमों का असर पड़ना तय माना जाता है. इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ेगा. आइए इसे विस्तार समझते हैं कैसे कनाडा के कड़े वीजा नियमों का असर पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 05, 2026, 03:46 PM IST

क्या कनाडा की सख्त वीजा नीति से पंजाब में बढ़ेगी युवा वोटर्स की संख्या? समझे प्वाइंट टू प्वाइंट

सांकेतिक फोटो

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा कनाडा की वीजा नीति का असर 
  • पंजाबी छात्रों को नहीं मिल रहा कनाडा से पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट
  • हाल ही में खारिज किए गए सैकड़ों छात्रों के परमिट आवेदन
  • आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी युवा वोटर्स की संख्या

पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. पंजाब के अधिकांश लोग कनाडा में रहते हैं. वहीं हर साल राज्य से लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो आम तौर पर चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार कनाडा के सख्त वीजा नियमों के कारण अधिकांश छात्र वहां नहीं जा पाए हैं. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में युवा वोटर्स की संख्या बढ़ सकती है. आइए जानते हैं कि आगामी विधान सभा चुनाव में पंजाब पर कनाडा के सख्त वीजा नियम का कितना असर पड़ेगा. 

 कनाडा ने इस साल पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए उसे पहले से कहीं अधिक सख्त बना दिया है. कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी और इमिग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से अब तक 8,600 से अधिक भारतीयों को कनाडा से डिपोर्ट किया गया. इसमें पंजाब के छात्रों की संख्या सबसे अधिक थी. अभी हाल ही में कनाडा ने हजारों पंजाबी छात्रों के पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट आवेदन की खारिज कर दिया. 

विरोध प्रदर्शन कर रहे पंजाबी छात्र

पंजाब के पोर्टेज कॉलेज के 480 से ज्यादा स्टूडेंट्स, जो दो साल का नॉन-क्रेडिट बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा कर रहे थे. उन्हें पिछले महीने पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) नहीं मिला.पंजाब के जिन छात्रों को वर्क परमिट नहीं मिला, वह विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इनमें से कुछ कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के नॉर्थईस्ट कैलगरी में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

वहीं इस बीच, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अपील की है कि वह प्रभावित छात्रों को मुश्किलों से बचाने के लिए कनाडा सरकार के सामने यह मुद्दा उठाएं. अब अगर ऐसे में छात्रों को परमिट नहीं मिलता है, तो उनका पंजाब आना तय माना जा रहा है. 

बढ़ सकते हैं युवा वोटर्स

एक और वजह जिससे लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में युवा वोटर बढ़ सकते हैं. वह यह है कि छात्रों ने विदेशी यूनिवर्सिटीज में बैचलर डिग्री प्रोग्राम को टाल दिया है, क्योंकि इन डिग्रियों से अब वर्क परमिट मिलने की गारंटी नहीं रही. पंजाब के जिन छात्रों को कनाडा से वापस भेजा जा रहा था.

उनमें से ज्यादातर ऐसे नॉन-क्रेडिट कोर्स में दाखिला लिए हुए थे, जिनसे नौकरी मिलने की संभावना कम होती है. कनाडा अब मास्टर और PhD डिग्री वाले छात्रों को आकर्षित कर रहा है. इस कारण छात्रों ने अब विदेश में पढ़ाई करके के बजाए बैचलर डिग्री के लिए स्थानीय यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है. 

क्या कहते हैं ये आंकड़े?

2022 के चुनाव के आंकड़ों से पता चलता है कि 18-19 साल की उम्र के 3,48,836 पहली बार वोट देने वाले लोगों में से सिर्फ 57 प्रतिशत ही वोट डालने के लिए बूथ पर पहुचे, क्योंकि इनमें से काफी संख्या में वोटर पढ़ाई के लिए विदेश में थे.

इन देशों के वीजा नियमों का भी पड़ सकता है असर

वहीं यूके ने पढ़ाई के बाद मिलने वाले ग्रेजुएट रूट वीजा की अवधि कम कर दी है और US ने भारतीय कमर्शियल ड्राइवरों पर सख्ती के लिए ऑपरेशन चेकमेट शुरू किया है. इन कदमों से पंजाब के युवाओं के वोट बैंक को फिर से मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि प्रभावित होने वाले अधिकांश छात्र और ट्रक ड्राइवर पंजाब से ही हैं.

विदेश मंत्रालय (MEA) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 से अब तक 2,000 से 2,500 पंजाबियों को US से वापस भेजा गया है. वहीं 2025 में वापस भेजे गए 3,567 लोगों में से ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के थे. इसी तरह 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 के बीच 1,273 भारतीयों को वापस भेजा गया.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?
घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?
मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा
मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement