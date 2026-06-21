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क्या रॉन्ग साइड से बाइक को पैदल ले जाने पर कट सकता है चालान? जानिए कानून

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रॉन्ग साइड से बाइक को पैदल ले जाने पर चालान कट सकता है या नहीं? जानिए.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 21, 2026, 02:52 PM IST

क्या रॉन्ग साइड से बाइक को पैदल ले जाने पर कट सकता है चालान? जानिए कानून

रॉन्ग साइड से बाइक को पैदल ले जाने को लेकर क्या है नियम (AI Image)

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अक्सर हमें सड़कों पर देखने को मिलता है कि बाइक या स्कूटर खराब होने या पेट्रोल खत्म होने पर लोग रॉन्ग साइड से ही वाहन को पैदल लेकर चलना शुरू कर देते हैं. इसके अलावा कई बार वाहन की खराबी के अलावा लोग चालाकी भी करते हैं, जैसे आगे यू-टर्न काफी दूर है, तो वह पेट्रोल बचाने या समय बचाने के शॉर्टकट के चक्कर में गाड़ी को रॉन्ग साइड यानी गलत दिशा पर ले आते हैं. इन लोगों को लगता है कि वाहन स्टार्ट नहीं है और वे पैदल चल रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस उनका चालान नहीं काट सकती है. 

हालांकि, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं या कभी-कभी पेट्रोल और समय बचाने के चक्कर में ऐसा करते हैं तो अब सावधान हो जाइए. ये स्मार्टनेस कानून की नजर में आपको भारी मुश्किल में डाल सकती है. क्योंकि ऐसा करने पर आपका चालान कट सकता है. आपको बताते हैं कि इसे लेकर ट्रैफिक नियम क्या है.

क्या कहता है ट्रैफिक नियम?

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, जब भी कोई किसी वाहन को लेकर पब्लिक रोड पर निकलता है, तो उस वाहन के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है. कानूनन इस बात से फर्क नहीं करता कि वाहन का इंजन चालू है या बंद, या आप उस पर बैठे हैं या नीचे उतरकर उसे पैदल लेकर जा रहे हैं. अगर वह वाहन सड़क पर गलत दिशा में मौजूद है, तो उसकी गिनती रॉन्ग साइड ड्राइविंग या राइडिंग की श्रेणी में ही की जाएगी. 

पैदल गाड़ी खींचने पर भी चालान क्यों?

ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसे मामलों में चालान काटने का पूरा कानूनी अधिकार होता है. इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं-

  • सड़क पर खतरा पैदा करना- मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने से जुड़ी है. जब आप भारी-भरकम मोटरसाइकिल या स्कूटर को रॉन्ग साइड पर पैदल लेकर चलते हैं, तब भी आप सामने से आ रहे सही दिशा के ट्रैफिक के लिए एक रुकावट और खतरा पैदा कर रहे होते हैं. इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है.
  • पैदल यात्रियों की सुरक्षा- अगर आप गाड़ी को फुटपाथ या सड़क के किनारे पैदल खींच रहे हैं, तो आप उन पैदल यात्रियों का रास्ता रोक रहे हैं जिनके लिए वह जगह बनी है. 

कितना लग सकता है जुर्माना?

नए नियमों के आने के बाद से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान है. अगर आप रॉन्ग साइड गाड़ी ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, चाहे पैदल ही क्यों न हों, तो पुलिस आपका खतरनाक तरीके से वाहन चलाने या रॉन्ग साइड का चालान काट सकती है. इसके तहत ₹500 से लेकर ₹5,000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, बार-बार यह गलती करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है.

पुलिस से बहसबाजी न करें

कई बार लोग इस स्थिति में पुलिस से उलझ जाते हैं कि मैंने तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की थी. लेकिन कानूनी तौर पर यह तर्क बिल्कुल टिकता नहीं है. पुलिस मौके पर आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकती है. इसलिए समझदारी इसी में है कि शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें. चंद कदम का एक्स्ट्रा सफर तय करके सही यू-टर्न से ही आएं, क्योंकि जान भी कीमती है और आपकी जेब के पैसे भी.

 

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