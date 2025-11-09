RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

Mohan Bhagwat: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि RSS में शामिल होने के लिए केवल हिंदू धर्म का पालन जरूरी नहीं है, बल्कि सभी समुदायों के लोग भारत माता के पुत्र के रूप में संघ में शामिल हो सकते हैं.

Mohan Bhagwat: आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कर्नाटक के एक कार्यक्रम में हिंदुत्व और संघ को लेकर फैली भ्रांतियों पर बात की. उन्होंने कहा कि संघ में सभी का स्वागत है, जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं. भागवत ने साफ किया कि संघ में शामिल होने के लिए किसी धर्म विशेष की बाध्यता नहीं है और सभी को ‘भारत माता के पुत्र’ के रूप में देखा जाता है.

बशर्ते वे इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हों

दरअसल, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ की विचारधारा और आउटरीच कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि संघ में शामिल होने के लिए किसी धर्म विशेष का होना जरूरी नहीं है. संघ में सभी का स्वागत है, बशर्ते वे इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हों. भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ में ब्राह्मण, शैव, मुस्लिम या ईसाई किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं रखा गया है. उनका कहना था कि संघ में शामिल होने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोग अपनी पहचान अलग रखते हुए कार्य कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि शाखा में आने वाले सभी लोग भारत माता के पुत्र हैं और सभी को इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है.

इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि पहले कुछ समुदायों, जैसे चर्च या अन्य समूहों को संघ से अलग रखा जाता था, लेकिन अब आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से उनसे संवाद बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. भागवत ने जोर देकर कहा कि आउटरीच का मतलब यह नहीं कि किसी पर विचार थोपे जाएं. संघ में आने वाले सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाएंगे और अपनी प्रगति के लिए प्रयास करेंगे.

#WATCH | Bengaluru | On being asked are Muslims allowed in RSS?, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "No Brahmin is allowed in Sangha. No other caste is allowed in Sangha. No Muslim is allowed, no Christian is allowed in the Sangha... Only Hindus are allowed. So people with different… https://t.co/CbBHvT9H7n pic.twitter.com/WJNjYWPMSq — ANI (@ANI) November 9, 2025

अधिक समावेशी दृष्टिकोण

भागवत की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि संघ अब अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने मुस्लिम और ईसाई समुदायों सहित सभी को यह संदेश दिया कि संघ में आने के बाद वे हिंदू समाज के अंग के रूप में देखे जाते हैं, और किसी भी सदस्य की पृष्ठभूमि या धर्म पर ध्यान नहीं दिया जाता. यह बयान ऐसे समय में आया है जब संघ के प्रति विभिन्न धाराओं में भ्रम और सवाल बढ़े हैं. मोहन भागवत का यह स्पष्ट संदेश संघ की नीतियों में बदलाव और सामाजिक समावेशन की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है.

