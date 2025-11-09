FacebookTwitterYoutubeInstagram
RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब

25 November Ayodhya Event: 25 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास?

Gut Health: डॉक्टर ने बताया महिलाओं की गट हेल्थ के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट, यहां देखें लिस्ट

दुनिया के 5 ऐसे देश जहां रहते हैं सबसे ज्यादा अरबपति

पानी गर्म करने वाले रॉड पर जम गई है सफेद परत, इस आसान तरीके से चुटकियों में करें साफ

भारत

RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

Mohan Bhagwat: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि RSS में शामिल होने के लिए केवल हिंदू धर्म का पालन जरूरी नहीं है, बल्कि सभी समुदायों के लोग भारत माता के पुत्र के रूप में संघ में शामिल हो सकते हैं.

राजा राम

Updated : Nov 09, 2025, 04:40 PM IST

RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

संघ प्रमुख मोहन भागवत 

Mohan Bhagwat: आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कर्नाटक के एक कार्यक्रम में हिंदुत्व और संघ को लेकर फैली भ्रांतियों पर बात की. उन्होंने कहा कि संघ में सभी का स्वागत है, जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं. भागवत ने साफ किया कि संघ में शामिल होने के लिए किसी धर्म विशेष की बाध्यता नहीं है और सभी को ‘भारत माता के पुत्र’ के रूप में देखा जाता है. 

बशर्ते वे इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हों

दरअसल, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ की विचारधारा और आउटरीच कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि संघ में शामिल होने के लिए किसी धर्म विशेष का होना जरूरी नहीं है.  संघ में सभी का स्वागत है, बशर्ते वे इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हों. भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ में ब्राह्मण, शैव, मुस्लिम या ईसाई किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं रखा गया है. उनका कहना था कि संघ में शामिल होने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोग अपनी पहचान अलग रखते हुए कार्य कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि शाखा में आने वाले सभी लोग भारत माता के पुत्र हैं और सभी को इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है. 

इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि पहले कुछ समुदायों, जैसे चर्च या अन्य समूहों को संघ से अलग रखा जाता था, लेकिन अब आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से उनसे संवाद बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. भागवत ने जोर देकर कहा कि आउटरीच का मतलब यह नहीं कि किसी पर विचार थोपे जाएं. संघ में आने वाले सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाएंगे और अपनी प्रगति के लिए प्रयास करेंगे. 

अधिक समावेशी दृष्टिकोण

भागवत की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि संघ अब अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने मुस्लिम और ईसाई समुदायों सहित सभी को यह संदेश दिया कि संघ में आने के बाद वे हिंदू समाज के अंग के रूप में देखे जाते हैं, और किसी भी सदस्य की पृष्ठभूमि या धर्म पर ध्यान नहीं दिया जाता. यह बयान ऐसे समय में आया है जब संघ के प्रति विभिन्न धाराओं में भ्रम और सवाल बढ़े हैं. मोहन भागवत का यह स्पष्ट संदेश संघ की नीतियों में बदलाव और सामाजिक समावेशन की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है. 

इनपुट - आईएएनएस 

RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब
25 November Ayodhya Event: 25 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास?
प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव
मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन
Gut Health: डॉक्टर ने बताया महिलाओं की गट हेल्थ के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट, यहां देखें लिस्ट
दुनिया के 5 ऐसे देश जहां रहते हैं सबसे ज्यादा अरबपति
पानी गर्म करने वाले रॉड पर जम गई है सफेद परत, इस आसान तरीके से चुटकियों में करें साफ
Test में 2010 के बाद सबसे ज्यादा 99 रनों पर आउट होने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल
सरकार की ये 5 स्कीम्स बदल रही हैं गरीबों की जिंदगी, जानिए इन योजनाओं की पूरी जानकारी
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
