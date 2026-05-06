FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Vat Savitri Vrat 2026: मई महीने में इस दिन होगा वट सावित्री व्रत, जानें इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

मई महीने में इस दिन होगा वट सावित्री व्रत, जानें इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Opinion: उत्तर प्रदेश में कंक्रीट से संवरता समावेशी विकास

Opinion: उत्तर प्रदेश में कंक्रीट से संवरता समावेशी विकास

दिल्ली में हीटवेव से बचाव के लिए बड़ा कदम, CM Rekha Gupta ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को दिखाई हरी झंडी 

दिल्ली में हीटवेव से बचाव के लिए बड़ा कदम, CM Rekha Gupta ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को दिखाई हरी झंडी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वैज्ञानिकों को सोने की खान में मिला 'शैतानी जीव', बिना आंखों और ऑक्सीजन के धरती की गहराई में कैसे है जिंदा?

वैज्ञानिकों को सोने की खान में मिला 'शैतानी जीव', बिना आंखों और ऑक्सीजन के धरती की गहराई में कैसे है जिंदा?

Vastu Tips: घर में कोई न कोई रहता है बीमार तो इसके पीछे हो सकता है वास्तुदोष, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा

घर में कोई न कोई रहता है बीमार तो इसके पीछे हो सकता है वास्तुदोष, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा

दुनिया के किस देश में है ‘ट्विन्स बेबी कैपिटल’? जहां सबसे ज्यादा होते हैं जुड़वां बच्चे, आखिर क्या है राज?

दुनिया के किस देश में है ‘ट्विन्स बेबी कैपिटल’? जहां सबसे ज्यादा होते हैं जुड़वां बच्चे, आखिर क्या है राज?

Homeभारत

भारत

इस्तीफा नहीं दिया तो क्या ममता बनर्जी को किया जा सकता है गिरफ्तार? जानिए संविधान क्या कहता है

बहुमत खोने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा देने से इनकार करने के फैसले ने देशभर के कानूनी विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है. इस स्थिति ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : May 06, 2026, 04:30 PM IST

इस्तीफा नहीं दिया तो क्या ममता बनर्जी को किया जा सकता है गिरफ्तार? जानिए संविधान क्या कहता है
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 5 मई 2026 की तारीख एक ऐसे संवैधानिक संकट के रूप में दर्ज हो गई है, जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों ने सत्ता परिवर्तन की लहर तो साफ कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अप्रत्याशित और अड़ियल रुख ने पूरे देश को हैरान कर दिया है.

बहुमत खोने के बावजूद इस्तीफा न देने के उनके एलान ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों को भी नई बहस के लिए मजबूर कर दिया है.

इस्तीफा न देने की जिद पर अड़ीं दीदी

चुनाव आयोग के आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी ने हार स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह लोकभवन जाकर अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगी. उनका तर्क है कि जनादेश को प्रभावित किया गया है, जबकि भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है.

मुख्यमंत्री का यह कदम महज एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि स्थापित संवैधानिक प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सीधी चुनौती है. आमतौर पर हार के तुरंत बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हैं और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ करते हैं, लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल उलट है.

क्या इस्तीफा न देने पर हो सकती है गिरफ्तारी?

इस पूरे ड्रामे के बीच आम जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्तीफा न देने पर ममता बनर्जी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? कानूनी विशेषज्ञों और भारत के संविधान के जानकारों के मुताबिक, चुनाव हारने के बाद महज इस्तीफा देने से इनकार करना आपराधिक कृत्य की श्रेणी में नहीं आता.

भारतीय दंड संहिता (IPC/BNS) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी मुख्यमंत्री को सिर्फ कुर्सी न छोड़ने के लिए जेल भेजा जा सके. यह मामला फौजदारी कानून के बजाय संवैधानिक नैतिकता का है. जब तक मुख्यमंत्री किसी दंगे, हिंसा या अन्य आपराधिक कृत्य में लिप्त न पाई जाएं, उन्हें इस आधार पर गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं है.

राज्यपाल की शक्तियां और अनुच्छेद 164(1)

अगर कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद भी जिद पर अड़ा रहे, तो संविधान ने राज्यपाल को असीमित शक्तियां दी हैं. अनुच्छेद 164(1) के तहत अगर राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत खो दिया है, तो वह इस्तीफा मांगे बिना ही मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर सकते हैं.

ममता बनर्जी के मामले में, राज्यपाल को किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है. आंकड़ों के आधार पर वह निवर्तमान सरकार को भंग कर सकते हैं और बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं.

संवैधानिक संकट और प्रशासनिक प्रभाव

जब कोई नेता जनता का विश्वास खो देता है, तो उसका पद पर बने रहना पूरी तरह से असंवैधानिक हो जाता है. बहुमत के बिना मुख्यमंत्री के पास किसी भी सरकारी नीतिगत फैसले लेने या वित्तीय फाइलों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति नहीं बचती. यदि ममता बनर्जी आधिकारिक रूप से कुर्सी नहीं छोड़ती हैं, तो यह एक गंभीर संवैधानिक विफलता मानी जाएगी. ऐसी स्थिति में राज्य का प्रशासन ठप होने का खतरा रहता है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के उपयोग पर भी विचार कर सकती है.

नई सरकार का होगा गठन

2026 के चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया है. संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, भाजपा विधायक दल का नेता राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेगा. यदि निवर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं भी देती हैं, तब भी राज्यपाल नई सरकार को शपथ दिला सकते हैं. मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना महज एक शिष्टाचार और परंपरा है; उनकी अनुपस्थिति या इनकार से नई सरकार का गठन कानूनी रूप से नहीं रुक सकता.

बर्खास्तगी या आत्मसम्मान?

ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से मना करना उन्हें जेल की कोठरी तक तो नहीं ले जाएगा, लेकिन यह उन्हें एक अपमानजनक बर्खास्तगी की ओर जरूर ले जा सकता है. भारत का संविधान इतना सशक्त है कि कोई भी व्यक्ति जनादेश के खिलाफ जाकर सत्ता पर कब्जा नहीं रख सकता. राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद राज्य में नई सरकार की प्रक्रिया स्वतः ही पूरी हो जाएगी. ममता बनर्जी का यह कदम राजनीतिक इतिहास में एक हताश प्रयास के रूप में याद किया जा सकता है, जो कानूनन उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए नाकाफी साबित होगा.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वैज्ञानिकों को सोने की खान में मिला 'शैतानी जीव', बिना आंखों और ऑक्सीजन के धरती की गहराई में कैसे है जिंदा?
वैज्ञानिकों को सोने की खान में मिला 'शैतानी जीव', बिना आंखों और ऑक्सीजन के धरती की गहराई में कैसे है जिंदा?
Vastu Tips: घर में कोई न कोई रहता है बीमार तो इसके पीछे हो सकता है वास्तुदोष, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा
घर में कोई न कोई रहता है बीमार तो इसके पीछे हो सकता है वास्तुदोष, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा
दुनिया के किस देश में है ‘ट्विन्स बेबी कैपिटल’? जहां सबसे ज्यादा होते हैं जुड़वां बच्चे, आखिर क्या है राज?
दुनिया के किस देश में है ‘ट्विन्स बेबी कैपिटल’? जहां सबसे ज्यादा होते हैं जुड़वां बच्चे, आखिर क्या है राज?
Indian Railways के अलग-अलग रंग के कोचों का क्या मतलब है? समझें दुनिया भर की ट्रेनों का कलर कोड
Indian Railways के अलग-अलग रंग के कोचों का क्या मतलब है? समझें दुनिया भर की ट्रेनों का कलर कोड
रोज 20 रुपये बचाकर बन सकते हैं लखपति! जानिए इस सुपरहिट फिक्स ब्याज वाली सरकारी स्कीम के बारे में
रोज 20 रुपये बचाकर बन सकते हैं लखपति! जानिए इस सुपरहिट फिक्स ब्याज वाली सरकारी स्कीम के बारे में
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Jayanti: क्या नौकरी और पैसा दोनों पर संकट छाया है? तो शनि जयंती पर करें ये 5 काम, फेवर में होने लगेगा हर काम
क्या नौकरी और पैसा दोनों पर संकट छाया है? तो शनि जयंती पर करें ये 5 काम, फेवर में होने लगेगा हर काम
किसी के पेट पर लात मारने की सजा क्या मिलती है? इस कर्म का हिसाब कई जन्मों तक नहीं छोड़ता पीछा  
किसी के पेट पर लात मारने की सजा क्या मिलती है? इस कर्म का हिसाब कई जन्मों तक नहीं छोड़ता पीछा
T Point House: तिराहे पर है आपका घर? मुसीबत आने से पहले कर लें वास्तु दोष से जुड़े ये उपाय
T Point House: तिराहे पर है आपका घर? मुसीबत आने से पहले कर लें वास्तु दोष से जुड़े ये उपाय
Today Horoscope 6 May: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kali Raksha Kavach: बुरी शक्तियां रहेंगी दूर! मां काली के इस प्राचीन मंत्र से कर दें घर की 'घेराबंदी'
Kali Raksha Kavach: बुरी शक्तियां रहेंगी दूर! मां काली के इस प्राचीन मंत्र से कर दें घर की 'घेराबंदी'
MORE
Advertisement