इस्तीफा नहीं दिया तो क्या ममता बनर्जी को किया जा सकता है गिरफ्तार? जानिए संविधान क्या कहता है

बहुमत खोने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा देने से इनकार करने के फैसले ने देशभर के कानूनी विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है. इस स्थिति ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 5 मई 2026 की तारीख एक ऐसे संवैधानिक संकट के रूप में दर्ज हो गई है, जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों ने सत्ता परिवर्तन की लहर तो साफ कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अप्रत्याशित और अड़ियल रुख ने पूरे देश को हैरान कर दिया है.

बहुमत खोने के बावजूद इस्तीफा न देने के उनके एलान ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों को भी नई बहस के लिए मजबूर कर दिया है.

इस्तीफा न देने की जिद पर अड़ीं दीदी

चुनाव आयोग के आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी ने हार स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह लोकभवन जाकर अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगी. उनका तर्क है कि जनादेश को प्रभावित किया गया है, जबकि भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है.

मुख्यमंत्री का यह कदम महज एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि स्थापित संवैधानिक प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सीधी चुनौती है. आमतौर पर हार के तुरंत बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हैं और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ करते हैं, लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल उलट है.

क्या इस्तीफा न देने पर हो सकती है गिरफ्तारी?

इस पूरे ड्रामे के बीच आम जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्तीफा न देने पर ममता बनर्जी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? कानूनी विशेषज्ञों और भारत के संविधान के जानकारों के मुताबिक, चुनाव हारने के बाद महज इस्तीफा देने से इनकार करना आपराधिक कृत्य की श्रेणी में नहीं आता.

भारतीय दंड संहिता (IPC/BNS) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी मुख्यमंत्री को सिर्फ कुर्सी न छोड़ने के लिए जेल भेजा जा सके. यह मामला फौजदारी कानून के बजाय संवैधानिक नैतिकता का है. जब तक मुख्यमंत्री किसी दंगे, हिंसा या अन्य आपराधिक कृत्य में लिप्त न पाई जाएं, उन्हें इस आधार पर गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं है.

राज्यपाल की शक्तियां और अनुच्छेद 164(1)

अगर कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद भी जिद पर अड़ा रहे, तो संविधान ने राज्यपाल को असीमित शक्तियां दी हैं. अनुच्छेद 164(1) के तहत अगर राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत खो दिया है, तो वह इस्तीफा मांगे बिना ही मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर सकते हैं.

ममता बनर्जी के मामले में, राज्यपाल को किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है. आंकड़ों के आधार पर वह निवर्तमान सरकार को भंग कर सकते हैं और बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं.

संवैधानिक संकट और प्रशासनिक प्रभाव

जब कोई नेता जनता का विश्वास खो देता है, तो उसका पद पर बने रहना पूरी तरह से असंवैधानिक हो जाता है. बहुमत के बिना मुख्यमंत्री के पास किसी भी सरकारी नीतिगत फैसले लेने या वित्तीय फाइलों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति नहीं बचती. यदि ममता बनर्जी आधिकारिक रूप से कुर्सी नहीं छोड़ती हैं, तो यह एक गंभीर संवैधानिक विफलता मानी जाएगी. ऐसी स्थिति में राज्य का प्रशासन ठप होने का खतरा रहता है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के उपयोग पर भी विचार कर सकती है.

नई सरकार का होगा गठन

2026 के चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया है. संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, भाजपा विधायक दल का नेता राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेगा. यदि निवर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं भी देती हैं, तब भी राज्यपाल नई सरकार को शपथ दिला सकते हैं. मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना महज एक शिष्टाचार और परंपरा है; उनकी अनुपस्थिति या इनकार से नई सरकार का गठन कानूनी रूप से नहीं रुक सकता.

बर्खास्तगी या आत्मसम्मान?

ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से मना करना उन्हें जेल की कोठरी तक तो नहीं ले जाएगा, लेकिन यह उन्हें एक अपमानजनक बर्खास्तगी की ओर जरूर ले जा सकता है. भारत का संविधान इतना सशक्त है कि कोई भी व्यक्ति जनादेश के खिलाफ जाकर सत्ता पर कब्जा नहीं रख सकता. राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद राज्य में नई सरकार की प्रक्रिया स्वतः ही पूरी हो जाएगी. ममता बनर्जी का यह कदम राजनीतिक इतिहास में एक हताश प्रयास के रूप में याद किया जा सकता है, जो कानूनन उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए नाकाफी साबित होगा.