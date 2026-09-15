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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'दूसरे प्लॉट से अतिक्रमण हटाने में हमारी भी बिल्डिंग तोड़ दी', बुलडोजर एक्शन पर HC का आदेश- दोबारा बनाओ इमारत, 10 लाख भी दो

कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण से कहा है कि नई इमारत बनने और उसका कब्जा याचिकाकर्ताओं को सौंपे जाने तक उन्हें रहने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान दिया जाए और उसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा है कि हो सके तो उसी इलाके में उन्हें यह स्थान दिया जाए.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 15, 2026, 03:01 PM IST

'दूसरे प्लॉट से अतिक्रमण हटाने में हमारी भी बिल्डिंग तोड़ दी', बुलडोजर एक्शन पर HC का आदेश- दोबारा बनाओ इमारत, 10 लाख भी दो

कलकत्ता हाईकोर्ट (Image Soure: PTI)

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  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन में गिराई गई बिल्डिंग को फिर से बनाने का निर्देश दिया
  • याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उनके बगल वाले प्लॉट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान उनकी बिल्डिंग भी गिरा दी गई
  • कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को 10 लाख रुपये का जुर्माना दो किस्त में दिया जाए
  • जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती याचिकाकर्ताओं को वैल्पिक स्थान भी देगा प्रशासन, इसका नहीं लिया जाएगा किराया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हुई बुलडोजर की एक कार्रवाई में सख्त रुख अपनाया है. कबिता मन्ना और एक अन्य की ओर से याचिका दाखिल करके आरोप लगाया गया कि पूर्व मेदिनीपुर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान उनकी व्यवसायिक इमारत गिरा दी गई. कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की इमारत दोबारा बनाने का आदेश दिया है, साथ ही इमारत तैयार होने तक प्रभावित लोगों को मुफ्त वैकल्पिक आवास देने और 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.

कोर्ट ने माना- अधिकारियों ने तय सीमा से आगे जाकर की कार्रवाई

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने 8 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनका जो नुकसान हुआ है उसका उन्हें मुआवजा दिया जाए, उनकी बिल्डिंग का दोबार निर्माण किया जाए और प्रशासन यह घोषणा करे कि उनकी यह कार्रवाई अवैध थी. याचिकाकर्ताओं की अपील पर हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलने में कोई परेशानी नहीं है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के निर्माण को तोड़कर अपनी सीमा से आगे कार्रवाई की. जस्टिस पार्थ सारथी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की संपत्ति को अवैध तरीके से गिराया गया.

2024 में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने से शुरू हुआ था विवाद

यह मामला साल 2024 से हाईकोर्ट के सामने था. मेदिनीपुर में याचिकाकर्ताओं ने ग्राम पंचायत से स्वीकृत नक्शा हासिल करने के बाद यहां दो मंजिला व्यावसायिक इमारत बनाई थी. दूसरे याचिकाकर्ता का कारोबार भी यहीं से चलता था. अगस्त, 2024 में एक समकक्ष बेंच ने अधिकारियों को पीडब्ल्यूडू की सड़क पर अवैध अतिक्रमण का पता लगाने को कहा था और अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था. कोर्ट के आदेश पर संबंधित कार्यकारी अभियंता ने सरकारी जमीन की दोबारा पैमाइश करवाई और 10 सितंबर, 2024 को राजस्व निरीक्षक ने एक रिपोर्ट और नक्शा पेश किया. 

कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे याचिकाकर्ता

17 मार्च, 2025 को एक और जगह की जांच हुई और नक्शा तैयार किया गया. इस जांच रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित भूखंड एक-दूसरे से सटे हुए हैं और प्लॉट नंबर 1 और 12 पर अतिक्रमण का भी दावा किया गया. इसके बाद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया. याचिकाकर्ता इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे और उन्हें अंतरिम राहत मिल गई. फिर यह मामला डिवीजन बेंच के पास पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी जमीन पर मौजूद अनाधिकृत निर्माण को गिराया है. जब याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इस कार्रवाई में उनकी संपत्ति भी प्रभावित हुई है तो कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त तोड़फोड़ के आरोप का मामला बढ़ाने की अनुमति दे दी.

राज्य सरकार की क्या थी दलील?

राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई कि अतिरिक्त तोड़फोड़ के आरोप साबित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के पास पर्याप्त सामग्री नहीं है. सरकार ने यह भी कहा कि मामले में तथ्यों को लेकर विवाद है और रिट क्षेत्राधिकार में ऐसे विवादित तथ्यों का फैसला नहीं लिया जाना चाहिए. कोर्ट ने भी माना कि सामान्य तौर पर रिट कोर्ट को विवादित तथ्यों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके पास ट्रायल कोर्ट की तरह साक्ष्य दर्ज करने और गवाहों की जांच की व्यवस्था नहीं होती है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि तथ्यों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हों तो कोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद दलीलों और समाग्री के आधार पर फैसला कर सकता है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्लॉट नंबर 1 और 12 से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में याचिकाकर्ताओं के प्लॉट पर बना निर्माण भी गिरा दिया गया.

कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को दो साल में नई इमारत बनवाने को कहा है. साथ ही 10 लाख रुपये की रकम दो किस्त में देने को कहा है, 5 लाख रुपये की पहली किस्त अक्टूबर में और दूसरी 5 लाख रुपये की किस्त अगले साल फरवरी में देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण से यह भी कहा है कि नई इमारत बनने और उसका कब्जा याचिकाकर्ताओं को सौंपे जाने तक उन्हें रहने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान दिया जाए और उसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा है कि हो सके तो उसी इलाके में उन्हें यह स्थान दिया जाए.

 

यह भी पढ़ें:- अफगानिस्तान में फंसी इंडियन ट्रेवल व्लॉगर... महिलाओं के लिए तालिबान का खतरनाक नियम- अकेले घूमती दिखी तो गिरफ्तारी और सजा भी

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