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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सोशल मीडिया पर किए थे धार्मिक पोस्ट, HC ने रद्द की प्रोफेसर की नियुक्ति, कहा- फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं कि...

यह मामला पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन कॉलेज से जुड़ा है, जहां पर तमाल दासगुप्ता की असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति रद्द कर दी गई थी.

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Neelam

Updated : Jul 06, 2026, 07:02 PM IST

सोशल मीडिया पर किए थे धार्मिक पोस्ट, HC ने रद्द की प्रोफेसर की नियुक्ति, कहा- फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं कि...

धार्मिक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द (Image Source: ANI)

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सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट करने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर तमाल दासगुप्ता की नियुक्ति रद्द कर दी है. कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी नौकरी के उम्मीदवार की सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज शैक्षणिक संस्थान के हितों के खिलाफ हैं तो संस्थान के पास उम्मीदवार को नियुक्त करने से इनकार करने का अधिकार है. 

कोर्ट ने कहा- पोस्ट दूसरे धर्मों को मानने वालों की भावनाएं आहत करने वाले
हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन इसे दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं माना जा सकता. जस्टिस देबांग्सु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की बेंच ने कॉलेज की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. बेंच ने माना कि उम्मीदवार के सोशल मीडिया पोस्ट दूसरे धर्मों को मानने वालों की भावनाएं आहत करने वाले थे. 

बेंच ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि तमाल दासगुप्ता ने अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के बारे में कड़े विचार व्यक्त किए थे. कोर्ट ने दागुप्ता की यह दलील स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि कॉलेज की ओर से उन्हें नौकरी न देने के फैसले ने उनकी अभिव्यक्ति की आजादी और धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया है.

नियुक्ति से पहले किए थे सोशल मीडिया पोस्ट
तमाल दासगुप्ता के ये पोस्ट पश्चिम बंगाल महाविद्यालय सेवा आयोग की ओर से उनकी नियुक्ति की सिफारिश किए जाने से पहले के हैं. कोर्ट ने कहा, 'किसी धर्म को मानने के अधिकार का अभिप्राय यह नहीं निकाला जा सकता कि उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की आस्था या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति है.'

यह मामला पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन कॉलेज से जुड़ा है, जहां पर तमाल दासगुप्ता की असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति रद्द कर दी गई थी. तमाल दासगुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में धर्मों, रामकृष्ण मिशन के कामकाज और मिशन के संतों के बारे में कड़े विचार व्यक्त किए थे. कॉलेज ने सिंगल बेंच के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें तमाल दासगुप्ता की नियुक्ति का फैसला सुनाया गया था.

कोर्ट ने नियुक्ति रद्द किए जाने के फैसले को सही ठहराया
सिंगल बेंच ने तमाल दासगुप्ता को कॉलेज में इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने और चार हफ्ते के अंदर उन्हें उस पद का कार्यभार संभालने की अनुमति देने का निर्देश दिया था. अब हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि संस्थान का फैसला पश्चिम बंगाल महाविद्यालय सेवा आयोग की सिफारिश पर आधारित है और इसका तमाल दासगुप्ता की अभिव्यक्ति की आजादी या अपने धर्म का पालन करने के उनके मौलिक अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है.

कोर्ट ने कॉलेज के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह महाविद्यालय की गवर्निंग बॉडी का फैसला है. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला शैक्षणिक संस्थान के हित में था और यह उम्मीदवार के सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित था इसलिए इस फैसले को अतार्किक नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि जब किसी फैसले को तर्कहीन नहीं माना जा सकता तो उसे मनमाना भी नहीं कहा जा सकता.

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