ये मेरा हक है... तृणमूल यूथ कांग्रेस की दलील सुनते ही HC बंगाल पुलिस से बोला- किसी के अधिकार पर हम कैसे आंखें मूंद लें

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने टीएमवाईसी की रैली को लेकर चिंता जताई और कहा कि इसकी वजह से आम जनता को दिक्कतें हो सकती हैं. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि दोपहर 2.30 से 4.30 बजे के बीच भीड़ कम होती है और रैली के दौरान रोड का एक हिस्सा भी खाली रखा जाएगा.

ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस (TMYC) को रैली करने की इजाजत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 19 को अनदेखा नहीं सकता है. कोर्ट ने तब यह बात कही जब तृणमूल ने पश्चिम बंगाल पुलिस की दलीलों का विरोध करते हुए अनुच्छेद 19 का हवाला दिया और कहा कि यह उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो उसे अभिव्यक्ति की आजादी देता है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल यूथ कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल पुलिस के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसे रैली के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया गया था. टीएमवाईसी ने विभिन्न हालिया घटनाओं के विरोध में रैली निकालने की अनुमति मांगी थी.

कोर्ट ने किस शर्त पर TMYC को दी रैली निकालने की इजाजत?

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच ने भी शुरुआत में रैली को लेकर चिंता जताई और कहा कि इसकी वजह से आम जनता को दिक्कतें हो सकती हैं. पार्टी ने बुधवार को दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 के बीच बालीगंज फाड़ी से हाजरा क्रोॉसिंग तक रैली की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर रैली की इजाजत दी है कि संविधान का आर्टिकल 19 हर नागरिक को शांतिपूर्ण रैली का अधिकार देता है. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि रैली शांतिपूर्ण हो और रोड का एक हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रखा जाए.

याचिकाकर्ता ने क्यों किया अनुच्छेद 19 का जिक्र?

याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने दलील दी कि राज्य नहीं बता सकता कि कब प्रदर्शन करना है. उन्होंने कहा, 'प्रदर्शन करना और अपनी बात रखने का अधिकार मुझे संविधान का अनुच्छेद 19 देता है और ये अधिकार हर दिन मेरे लिए मौजूद है. सिर्फ वीकेंड के लिए ही नहीं है.' पुलिस ने यह कहते हुए इजाजत देने से इनकार किया था कि वीक डे पर रैली की वजह से आम जनता को दिक्कत हो सकती है और ट्रैफिक भी जाम हो सकता है.

वीक डे में रैली पर क्या है याचिकाकर्ता की दलील?

पुलिस की इस दलील पर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा, 'अगर सरकार यह घोषणा करती है कि वीक डे पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा, सिर्फ वीकेंड पर ही होंगे, तो हम भी यह स्वीकार कर लेंगे.' कोर्ट ने भी चिंता जताई थी कि वीक डे में अगर रैली की जाती है और सड़कें ज्यादा चौड़ी नहीं हैं तो इससे ट्रैफिक जाम होने का खतरा है, जिस वजह से आम लोगों को भी आने-जाने में परेशानी होगी. हालांकि, एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि दोपहर में 2.30 से 4.30 बजे के बीच ट्रैफिक कम रहता है.

उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि रोड का एक हिस्सा वाहनों के लिए खुला रहेगा. सुनवाई के दौरान बंगाल पुलिस की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि ऐसी रैलियों को तभी इजाजत दी जानी चाहिए, जब कोई मुद्दा चल रहा हो. उन्होंने कहा कि पुलिस को पहले नहीं बताया गया कि किसी जनहित मुद्दे पर यह रैली निकाली जा रही है.

लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कोर्ट ने लगाई रोक

याचिकाकर्ता ने पुलिस की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वह हाल ही की बारुईपुर घटना से जुड़े मुद्दे को लेकर याचिका में संशोधन करेंगे. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रैली की इजाजत दे दी और कहा कि प्रदर्शनकारी रोड का एक हिस्सा खाली रखेंगे. कोर्ट ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है.

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