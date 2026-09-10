'पहले नहीं किया था निर्देशों का पालन...', ममता बनर्जी की रैली नहीं सभा करने की HC ने दी इजाजत, ये शर्त भी लगाईं

याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट और टीएमसी के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने जुलूस के विकल्प के तौर पर महेश जगन्नाथ देव स्नानपीरी मैदान में सभा आयोजित करने का सुझाव दिया. वहीं, राज्य सरकार के वकील ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित समय पर जुलूस दिल्ली रोड से निकाला जा सकता है.

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को हुगली के श्रीरामपुर में सभा आयोजित करने का अनुमति मिल गई है. गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को टीएमसी के पूर्व विधायक असीत मजूमदार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जीटी रोड पर उनके प्रस्तावित जुलूस के बजाय श्रीरामपुर में सभा आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी है. असीत मजूमदार ने पुलिस के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जीटी रोड पर जुलूस निकालने से इनकर कर दिया गया था. जुलूस का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना था.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने श्रीरामपुर में शुक्रवार को महेश जगन्नाथ देव स्नानपीरी मैदान में दोपहर एक बजे से तीन बजे तक सभा आयोजित करने की अनुमति दी, जिसमें दो हजार लोग शामिल हो सकेंगे. कोर्ट ने निर्देश दिए कि सभा के दौरान ऐसे भड़काऊ बयान नहीं दिए जाएं, जिनसे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है. साथ ही पुलिस को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करने को भी कहा गया है. कोर्ट ने यह फैसला यातायात बाधित होने की आशंका और पूर्व में उसके निर्देशों के उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए दिया.

याचिकाकर्ता ने दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक जुलूस निकालने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें करीब 5,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी. राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जीटी रोड संकरी है और इसे आने-जाने के लिए खुला रखना जरूरी है. रोड के आसपास अस्पताल, स्कूल और एक दमकल केंद्र स्थित हैं. सरकार ने यह भी दावा किया कि यह इलाका सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है.

याचिकाकर्ता के वकील सिरसान्यो बंदोपाध्याय ने दलील दी कि पॉलिटिकल पार्टियां नियमित रूप से जीटी रोड पर रैलियां आयोजित करती हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहती हैं, तभी आपत्ति जताई जाती है. उन्होंने यह भी बताया कि बुधवार को एक रैली के कारण साउथ कोलकाता के जादवपुर में राजा एससी मल्लिक रोड पर बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो गया. रैली में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे.

याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट और टीएमसी के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने जुलूस के विकल्प के तौर पर महेश जगन्नाथ देव स्नानपीरी मैदान में सभा आयोजित करने का सुझाव दिया. वहीं, राज्य सरकार के वकील ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित समय पर जुलूस दिल्ली रोड से निकाला जा सकता है. कोर्ट ने वीकडे पर जीटी रोड पर रैली आयोजित किए जाने से स्थानीय लोगों को होने वाली असुविधा का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ता के जुलूस के बजाय सभा आयोजित करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कोलकाता में ममता बनर्जी के राजनीतिक कार्यक्रमों के संबंध में कोर्ट की ओर से पहले दिए गए दो निर्देशों का भी उल्लेख किया, जिनका कार्यक्रमों के दौरान पालन नहीं किया गया था. कोर्ट ने 21 जुलाई और 28 अगस्त को आयोजित सभाओं के दौरान साउथ कोलकाता की कैथेड्रल रोड की एक लेन को खुला रखने का निर्देश दिया था, जबकि दूसरी तरफ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई थी.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि अधिकारियों की रिपोर्ट में बताया गया कि उन दोनों कार्यक्रमों में कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया था. सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिससे वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई थी. कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि सभा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर पाना मुश्किल है क्योंकि ममता बनर्जी वहां मौजूद होंगी और वह एक करिश्माई नेता हैं. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट के पास आए हैं, इसलिए उनके लोकतांत्रिक अधिकार को बनाए रखने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम के दिन स्थिति संभालने में पुलिस को किसी तरह की परेशानी न हो. दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है.

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