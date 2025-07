4 लाख की सुपारी, 50 हजार एडवांस... गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, बताया कौन था मास्टरमाइंड

बिहार के चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुरानी दुश्मनी के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. खेमका की हत्या की साजिश अशोक शाह ने रची थी. वह पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. उन्होंने बताया कि मुख्य शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है.

SSP कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक, अशोक शाह ने गोपाल खेमका की हत्या के लिए उमेश यादव को 4 लाख रुपये की सुपारी दी थी. इसके लिए 50 हजार रुपये एडवांस में दिए गए. बाकी की रकम हत्या के बाद दी जानी थी. लेकिन पुलिस को समय रहते सुराग मिल गया और उमेश घटना के बाद पटना में खुफिया जगह पर छिप गया. उन्होंने बताया कि हमने तलाशी शुरू की तो सभी सीसीटीवी चेक किए गए. जिसकी बदौलत हम शूटर की लोकेशन तक पहुंच पाए.

उन्होंने बताया कि आरोपी के घर से हमें मोटरसाइकिल मिली. जिसकी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी. हमने अपराध के दौरान आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े, जूते और मास्क भी बरामद कर लिए. जांच के दौरान पुलिस ने जब उमेश यादव से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपराध को स्वीकार कर लिया. उसने बताया कि अशोक शाह ने गोपाल खेमका की हत्या के लिए उसे 4 लाख रुपये की सुपारी दी थी.

इससे साफ हो गया है कि यह पूरा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था. अशोक शाह पटना, भागलपुर समेत अन्य जिलों में जमीन से जुड़े विवादों में लिप्त रहा है. इससे पहले चर्चित मनोज कामलिया हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था. बिहारशरीफ में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस उसके सारे पुराने रिकॉर्ड को खंगाल रही है.

