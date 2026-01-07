FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

‘मेरे जीवन का सबसे काला दिन', बेटे के निधन से टूटे भारत के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का न्यूयॉर्क में निधन हो गया. स्कीइंग हादसे के बाद इलाज के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा. अनिल अग्रवाल ने इसे अपने जीवन का सबसे दुखद दिन बताया.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 07, 2026, 11:49 PM IST

‘मेरे जीवन का सबसे काला दिन', बेटे के निधन से टूटे भारत के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और उनके बेटे अग्निवेश अग्रवाल 

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका के न्यूयॉर्क में 49 साल की उम्र में निधन हो गया. अचानक आए कार्डियक अरेस्ट ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया है. यह घटना ऐसे समय हुई जब परिवार को लग रहा था कि अग्निवेश की हालत अब खतरे से बाहर है. दरअसल, अग्निवेश अग्रवाल हाल ही में अमेरिका में स्कीइंग के दौरान हुए एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था. परिजनों के अनुसार, उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा था और डॉक्टर भी सकारात्मक संकेत दे रहे थे. लेकिन इलाज के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. इस अप्रत्याशित घटना ने न सिर्फ परिवार, बल्कि उद्योग जगत को भी झकझोर कर रख दिया है. 

जीवन का सबसे अंधकारमय दिन

अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने बेटे के निधन की जानकारी साझा करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा कि यह उनके जीवन का सबसे अंधकारमय दिन है. उन्होंने बताया कि अग्निवेश पूरी तरह स्वस्थ थे और जीवन को लेकर कई सपने देख रहे थे. अग्निवेश अग्रवाल का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद अजमेर के प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज से पढ़ाई की.  आगे चलकर उन्होंने एक सफल पेशेवर करियर बनाया और कॉरपोरेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई. 

यह भी पढ़ें: अटलांटिक महासागर में रूस के 'Marinera' टैंकर US सेना ने किया कब्जा, ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चेतावनी

कॉरपोरेट जगत को भी एक अपूरणीय क्षति 

वे फुजैराह गोल्ड की स्थापना से जुड़े रहे और हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं. उद्योग जगत में उन्हें एक दूरदर्शी और संतुलित नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता था. अपने बेटे को याद करते हुए अनिल अग्रवाल ने भावुक शब्दों में कहा कि अग्निवेश सिर्फ एक सफल पेशेवर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान थे. उन्हें खेल, संगीत और नेतृत्व में गहरी रुचि थी और वे अपनी सरलता, विनम्रता और दयालु स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे. उन्होंने कहा कि अग्निवेश उनके लिए सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र, गर्व और पूरी दुनिया थे. उनके असमय निधन से परिवार के साथ-साथ देश के कॉरपोरेट जगत को भी एक अपूरणीय क्षति हुई है. 

