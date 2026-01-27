भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील संपन्न हो गई है. बहुप्रतीक्षित भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समझौता है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है.

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील हो गई है. ये अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है. भारत और ईयू के बीच इस ट्रेड डील को लेकर साल 2007 में बातचीत शुरु हुई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया किया कि यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन की मौजूदगी में इस डील पर साइन करने का ऐलान किया है.

मदर ऑफ ऑल द डील्स

बहुप्रतीक्षित भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समझौता है जिसे मदर ऑफ ऑल द डील्स कहा जा रहा है. इससे दोनों देशों के बीच संबंधों की समग्र दिशा में महत्वपूर्ण विस्तार होने की उम्मीद है. इस समझौते को यूरोपीय नेताओं की तरफ से 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन को नई मजबूती देगा.

यूरोपीय यूनियन ने ट्वीट कर लिखा-

इस डील को लेकर यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक पोस्ट में कहा गया है कि EU और भारत ने आज एक महत्वाकांक्षी और व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी कर ली है. ईयू की तरफ से इस समझौते को अब तक की सबसे बड़ी व्यापार डील बताई जा रही है. इस डील पर यूरोपीय यूनियन की सदस्य काजा कैलास ने कहा, "जब दो बड़े लोकतंत्र साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम साझा सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं." उन्होंने कहा, “आज एस जयशंकर के साथ नई India-EU के बीच सिक्योरिटी समझौते पर हस्ताक्षर करना मेरे लिए खुशी की बात रही."

When two major democracies act together, we build stronger shared security.



It was a great pleasure to sign a new EU–India Security and Defence Partnership with @DrSJaishankar today.



The pact launches an annual security and defence dialogue – with the first meeting taking… pic.twitter.com/xtyiewOAi9 — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2026

ये डील साझा समृ्द्धि का ब्लूप्रिंट

इस डील के पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट है. रिश्तों में तेजी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ईयू नेताओं ने पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया.

यह सिर्फ trade agreement नहीं है।



यह साझा समृद्धि का नया blueprint है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) January 27, 2026

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपीय संघ के नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने. आज एक और ऐसा ही क्षण है, जब दो प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियां अपने रिश्ते में निर्णायक अध्याय जोड़ रही हैं.’

