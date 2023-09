केरल में बड़ा हादसा, कार को टक्कर मारने के बाद चर्च में घुसी बस, सामने आया भयानक VIDEO

डीएनए हिंदी: केरल में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक बस ने पहले कार को टक्कर मारी फिर उसके बाद अनियंत्रित होकर चर्च की दीवार से जा भिड़ी. टक्कर इतनी भंयकर थी कि चर्च की दीवार बस के ऊपर ही ढह गई. हादसे में कई लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. यह दुर्घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

हादसा पठानमथिट्टा जिले के किंछावल्लोर के पास का है. यहां राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस सामने से आ रही कार से टकरा गई. इसके बाद बस एक चर्च की दीवार में टक्कर मारते हुए अंदर घुस गई. इस हादसे में बस सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने और पुलिस प्रशासन ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया.

इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि राज्य सड़क परिवहन निगम की बस तेजी से आ रही है. दूसरी तरफ से कार भी तेज रफ्तार से जा रही है. तभी चर्च के पास मोड़ पर कार सामने से आ रही बस से टकरा जाती है. ड्राइवर बस को बचाने की कोशिश करता है लेकिन स्पीड इतनी तेज होती है कि वह चर्च की दीवार तोड़ती हुई घुस जाती है.

#WATCH | Kerala: A Kerala State Road Transport Corporation bus met with an accident after colliding with a car near Kizhavallor in Pathanamthitta district. Thereafter, the bus rammed into the wall of a church. Injured passengers were rushed to hospital. pic.twitter.com/SiFjOvDLsR